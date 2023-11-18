Kamerun'un Mauritius'a karşı oynadığı maçta kaleci Andre Onana'nın sakatlanmasıyla birlikte sakatlık Manchester United'ın sakatlık listesi genişledi.

Kamerun Millî Takımı, 2024 Dünya Kupası Elemeleri'nde Mauritius'u 3-0 mağlup ederken kaleci Andre Onana maçı tamamlayamadı.

Kamerunlu eldiven, mücadelenin 81. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Onana'nın sahayı topallayarak terk etmesiyle birlikte Fabrice Ondoa kaleye geçti.

Manchester United revire döndü

Manchester United'ın zaten hâlihazırda sakatlık listesi bir hayli kabarık. Santrfor Rasmus Höjlund ve Christian Eriksen, sakatlıklarının ardından millî takımlarından çekilmek zorunda kalmışlardı.

Haberin devamı aşağıda

Öte yandan defans oyuncuları Jonny Evans, Lisandro Martinez ve Tyrell Malacia zaten sakat ve Casemiro da ocak ayına forma giyemeyecek.

Ayrıca United'ın cuma günü ortaya çıkan tek sorunu Onana'nın sakatlığı değil. Zira Marcus Rashford da İngiltere'nin Malta'ya karşı kazandığı maç sırasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rashford, Wembley'de takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold ile çarpıştı.

Bu isimlerin üzerine Onana'nın da bu millî arada sakatlanması, Erik ten Hag'ı endişeye sevk etti.

Altay Bayındır oynayabilecek mi?

United, şu ana kadar Onana'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kırmızı Şeytanlar, millî aranın ardından Premier Lig'de 26 Kasım'da Everton deplasmanına gidecek.

United daha sonra ise 29 Kasım'da İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak.

Altay'ın hem Everton hem de Galatasaray maçlarında sahada olması muhtemel. Ancak henüz Onana ile ilgilli resmî bir açıklama yapılmadığı için, durum netlik kazanmış değil.