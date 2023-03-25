Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan dünyaca ünlü çalıştırıcının önceliği Real Madrid’de devam etmek.

Brezilya Milli Takımı’nda Dünya Kupası sonrasında görevi bırakan Tite’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin kim olacağı sorusu yanıt beklerken, Manchester City’nin kalecisi Ederson’un hafta içinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin ismini öne atması, deneyimli çalıştırıcının ülkesi İtalya’da da yankı buldu.

La Liga’da Barcelona’nın gerisinde olan ve şampiyonluğu zora sokan Real Madrid ile olan kontratı 2024 yılına dek süren Ancelotti, La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre kovulmadığı sürece Real Madrid’deki kontratını tamamlamak istiyor.

Tek yol Şampiyonlar Ligi

Buna rağmen Real Madrid’in sezon sonunda 63 yaşındaki çalıştırıcıyla yolları ayırması yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

İtalyan gazeteci Pierfrancesco Archetti’nin aktardığı bilgiye göre Ancelotti’nin Real Madrid’de kalmasını sağlayacak tek şey geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olacak.

Brezilya Milli Takımı’nın deneyimli kalecisi Ederson, hatırlanacağı gibi hafta içinde yaptığı açıklamada Ancelotti’nin büyük olasılıkla Brezilya’nın yeni hocası olacağını öne sürmüştü.