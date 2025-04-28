Ancelotti yeni takımında rekor ücret kazanacak

Brezilya'nın Real Madrid'den sezon sonunda ayrılması beklenen Carlo Ancelotti'ye rekor maaş teklif edeceği iddia edildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda kulüpten ayrılması bekleniyor. İtalyan teknik adamın, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen Real Madrid ile yollarını ayıracağı bildirildi.

Gazzetta dello Sport'un Pazartesi sabahı aktardığı habere göre, Real Madrid yönetimi, Ancelotti'yi Dünya Kulüpler Kupası başlamadan önce görevden almayı planlıyor. Bu gelişmelerin ardından, Brezilya Futbol Federasyonu'nun tecrübeli teknik adama tarihi bir teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Transfer habercisi Fabrizio Romano'nun Instagram üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Brezilya Federasyonu, Carlo Ancelotti'ye Seleção tarihinin en yüksek maaşını teklif etmeye hazırlanıyor.

En çok kazanan Brezilya teknik direktörü olacak

Romano, "Brezilya Federasyonu, Seleção için şimdiye kadar ödenen en yüksek maaşı teklif ederek Ancelotti'yi takımın başına getirmek istiyor. Ancak bu süreç, Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılma zamanlamasına bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Ancelotti, Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörü unvanını elinde bulunduruyor. İtalyan teknik adam, Real Madrid ile üç, Milan ile iki olmak üzere toplam beş Şampiyonlar Ligi zaferi kazanarak bu alandaki rekoru elinde tutuyor.

65 yaşındaki Ancelotti, 2021 yılında ikinci kez Real Madrid'in başına geçmişti ve o tarihten bu yana iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcının geleceği, Real Madrid'deki bu son döneminin ardından Brezilya Milli Takımı ile yeni bir maceraya yelken açabilir.