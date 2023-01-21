Real Madrid'in patronu takımının maçı varken, NBA maçı izlemeye giden oyuncusunun bir hata yaptığını söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni'nin sakatlandığı dönemde NBA maçı izlemeye gitmesi hakkında son noktayı koydu.

Chicago Bulls'un Perşembe günü Paris'te Detroit Pistons ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip eden genç futbolcunun özrünü kabul eden, İtalyan teknik direktör bu meselenin fazla uzatılmaması gerektiğini söyledi.

Ancelotti takılmadı

Tchouameni'nin Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda Villarreal ile oynadığı sırada basketbol maçı izlemesi nedeniyle özür dilediğini belirten Ancelotti, "Tchouameni bir hata yaptı ve kamu nezdinde özür diledi. O hata yapan genç bir çocuk ve bu mesele burada kapanı. Sakatlıktan bir an önce dönmesini ve aramıza katılmasını bekliyoruz" dedi.

Real Madrid'in Ocak ayında Villarreal'e mağlup olduğu karşılaşmada baldırından sakatlanan Tchouameni'nin dönüş tarihi henüz netleşmedi.

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan ve takımıyla final oynayan Tchouameni, Real Madrid'e yaz aylarında Casemiro'nun ayrılığıyla beraber Monaco'dan transfer olmuştu.