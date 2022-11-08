Ancelotti, Real Madrid'in şok Rayo Vallecano yenilgisini değerlendirdi: "Rakibimiz gibi değildik"

- Rayo iyi bir üstünlük sağladı
- Real Madrid iki kez geriye düştü
- Ancelotti oyuncularının performansını eleştiriyor
NE OLDU? Real Madrid, Rayo Vallecano'ya 3-2 mağlup olduktan sonra bu sezon ilk yenilgisini aldı. Ayrıca La Liga liderlik koltuğuna da Barcelona geçti. Ancelotti maç sonrası takımını eleştirmekten korkmadı.
NE SÖYLENDİ? Mağlubiyetin ardından konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Rakibimiz gibi kararlı değildik. Bireysel performanslarımız kötüydü, istediğimiz oyunu oynayamadık."
"Çoğu takım gibi biz de çok fazla maça çıktık ve dinlenmiş değiliz."
BÜYÜK RESİM: Real Madrid, La Liga'da bu sezon ilk yenilgisini alırken Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sıraya geriledi.
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REAL MADRID'İ NE BEKLİYOR? Barcelona bu hafta Osasuna'yı ağırlayacak ancak Real Madrid'de Cadiz karşısında üstün gelerek Dünya Kupası arasına farkı açmadan gitmek isteyecek.