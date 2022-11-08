Ancelotti, Real Madrid'in şok Rayo Vallecano yenilgisini değerlendirdi: "Rakibimiz gibi değildik"

Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano deplasmanında 3-2'lik şok bir yenilgiye uğrayan Real Madrid'in durumundan memnun değildi.

Rayo iyi bir üstünlük sağladı

Real Madrid iki kez geriye düştü

Ancelotti oyuncularının performansını eleştiriyor

NE OLDU? Real Madrid, Rayo Vallecano'ya 3-2 mağlup olduktan sonra bu sezon ilk yenilgisini aldı. Ayrıca La Liga liderlik koltuğuna da Barcelona geçti. Ancelotti maç sonrası takımını eleştirmekten korkmadı.

NE SÖYLENDİ? Mağlubiyetin ardından konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Rakibimiz gibi kararlı değildik. Bireysel performanslarımız kötüydü, istediğimiz oyunu oynayamadık."

"Çoğu takım gibi biz de çok fazla maça çıktık ve dinlenmiş değiliz."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, La Liga'da bu sezon ilk yenilgisini alırken Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sıraya geriledi.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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REAL MADRID'İ NE BEKLİYOR? Barcelona bu hafta Osasuna'yı ağırlayacak ancak Real Madrid'de Cadiz karşısında üstün gelerek Dünya Kupası arasına farkı açmadan gitmek isteyecek.