Ancelotti, Real Madrid'in şok Rayo Vallecano yenilgisini değerlendirdi: "Rakibimiz gibi değildik"

İdil Erin Tetik
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Carlo Ancelotti 2022-23Getty
Rayo Vallecano vs Real MadridRayo VallecanoReal MadridLa LigaC. Ancelotti

Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano deplasmanında 3-2'lik şok bir yenilgiye uğrayan Real Madrid'in durumundan memnun değildi.

  • Rayo iyi bir üstünlük sağladı
  • Real Madrid iki kez geriye düştü
  • Ancelotti oyuncularının performansını eleştiriyor

NE OLDU? Real Madrid, Rayo Vallecano'ya 3-2 mağlup olduktan sonra bu sezon ilk yenilgisini aldı. Ayrıca La Liga liderlik koltuğuna da Barcelona geçti. Ancelotti maç sonrası takımını eleştirmekten korkmadı.
NE SÖYLENDİ? Mağlubiyetin ardından konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Rakibimiz gibi kararlı değildik. Bireysel performanslarımız kötüydü, istediğimiz oyunu oynayamadık."

"Çoğu takım gibi biz de çok fazla maça çıktık ve dinlenmiş değiliz."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, La Liga'da bu sezon ilk yenilgisini alırken Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sıraya geriledi.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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REAL MADRID'İ NE BEKLİYOR? Barcelona bu hafta Osasuna'yı ağırlayacak ancak Real Madrid'de Cadiz karşısında üstün gelerek Dünya Kupası arasına farkı açmadan gitmek isteyecek.

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