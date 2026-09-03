Ancelotti: Mourinho ile fikir alışverişinde bulunuyorum, Real Madrid'de mükemmel bir iş çıkaracak

Deneyimli İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho ile uzun süredir çok iyi bir ilişkisinin bulunduğunu söyleyerek, sürekli olarak fikir ve mesaj alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Brezilya Millî Takımı'nın teknik direktörü Ancelotti'nin açıklamaları, kendisinin bugün perşembe günü, beklenen millî araya girmeden önce Real Madrid saflarındaki Brezilyalı oyuncuların durumunu öğrenmek için kraliyet kulübünün tesislerini ziyareti sırasında geldi.

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Mourinho ile ilişkisi hakkında Ancelotti, basın açıklamalarında şunları söyledi: "Çok iyi bir ilişki ve uzun süredir de böyle. Onunla mükemmel bir ilişkim var, fikir ve mesaj alışverişinde bulunuyoruz. Onun burada olmasından ve iyi tanıdığı Real Madrid gibi bu büyük kulüpten faydalanabilecek olmasından son derece memnunum."

Kraliyet takımının eski teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Jose büyük bir teknik direktör ve bu arada burada çok mükemmel bir iş çıkaracağından eminim."

Bu dönemin Mourinho ile başlangıcına dair görüşleriyle ilgili olarak Ancelotti şunları ifade etti: "Çok iyi görüyorum. İlk maçta bazı zorluklar yaşadığını düşünüyorum. Yavaş yavaş takım ikinci maçta daha iyi oynadı ve Sociedad karşısında büyük bir maç oldu. Şimdi önemli karşılaşmalar başlıyor: Betis'e karşı maç (yarın cuma günü La Liga'da) ve Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı."

Ancelotti sözlerini şöyle tamamladı: "Takımın, çok şey katan ve takıma çok şey ekleyecek olan yeni transferlerle birlikte iyi hazırlandığını düşünüyorum. Real Madrid için büyük bir sezon olacağını düşünüyorum."

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