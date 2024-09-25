Carlo Ancelotti, Atletico Madrid derbisinde Luka Modric'i sahaya sürerek yeni bir oyun planı geliştirmeyi hedefliyor.

Real Madrid’in yeni yıldızı Kylian Mbappe, Alaves karşısında yaşadığı sakatlık sonrası üç hafta sahalardan uzak kalacak. Fransız yıldızın sakatlığı, Carlo Ancelotti’nin Atletico Madrid’e karşı oyun planını değiştirmesine neden oldu. İlk başta sadece bir önlem olarak düşünülen Mbappe’nin değişikliği sonrası, Real Madrid’in Mbappe’nin uyluk sakatlığını doğrulamasıyla oyuncunun durumu daha ciddileşti.

Atletico Madrid karşısında Mbappe'nin yerine Luka Modric’in sahaya çıkması planlanıyor. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, 38 yaşındaki Modric’i dört kişilik orta saha düzeninde kullanmayı planlıyor. Bu formasyon değişikliği, Real Madrid’in Atletico karşısında 4-4-2 dizilişi ile sahada olacağı anlamına geliyor ve Rodrygo ile Vinicius Junior’ın hücum hattını oluşturması bekleniyor.

B planı Endrick ya da Arda

Geçmişte Toni Kroos ve Modric’in yer aldığı orta saha, Atletico Madrid karşısında yetersiz kalmıştı. Ancak Ancelotti, bu kez farklı bir sonuç elde etmeyi umuyor. Yaşına rağmen Modric’in fiziksel olarak zirvede olduğunu düşünen Real Madrid, Hırvat oyuncunun doksan dakikayı rahatlıkla çıkarabileceğine inanıyor. Özellikle sezon boyunca maç aralarında dinlenme fırsatı bulan Modric, Atletico karşısında sahaya çıkmak için favori durumda.

Ancelotti’nin taktiklerinin bekleneni vermemesi durumunda ise genç yetenek Endrick ile 4-3-3 dizilişine geçiş yapması veya Arda Güler’in orta sahada alternatif bir plan olarak devreye girmesi bekleniyor.