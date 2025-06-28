Ancelotti karşılaştığı en zorlu rakibi açıklarken, Guardiola ve Klopp’u dikkate almadı!

İtalyan teknik adam, kariyerinde karşılaştığı en zorlu ismi açıklarken, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi isimleri es geçti.

Carlo Ancelotti, futbol tarihinin en saygı duyulan teknik direktörlerinden biri. İtalya'dan İngiltere'ye, İspanya'dan Almanya'ya kadar birçok büyük kulüpte başarıya ulaşan Ancelotti, kariyerinde karşılaştığı en zorlu teknik direktörün kim olduğunu açıkladı.

2024 yılında verdiği bir röportajda, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson’ı kariyerinin en çetin rakibi olarak nitelendirdi.

Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

“Birçok menajere karşı oynadım ama Sir Alex’i çok iyi hatırlıyorum çünkü Chelsea’deyken de, Milan’dayken de ona karşı çok kez oynadık. Bu yüzden onun adını verebilirim.

Kulüpte uzun süre çalışarak Manchester United'da harika bir dönem inşa etme fırsatı buldu.

Elbette çok yetenekliydi ve birçok fikri vardı. Her zaman rakiplerinin saygısını kazanmayı bildi. Olağanüstü bir kariyeri vardı.”

14 kez karşılaştılar

Ancelotti ile Ferguson, toplamda 14 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda İtalyan teknik adam 7 galibiyet alarak rakibine karşı küçük bir üstünlük kurarken, Ferguson 6 kez kazandı. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

İki teknik adamın rekabetinin detayları şu şekilde:

Organizasyon Maç Sayısı Galibiyet-Beraberlik-Mağlubiyet (Ancelotti açısından) Şampiyonlar Ligi 8 4-1-3 Premier League 4 1-0-3 Community Shield 2 1-0-1

Ancelotti, 2005 yılında Milan’ın başındayken Şampiyonlar Ligi eleme turunda iki maçta da Ferguson'un Manchester United’ını mağlup etmişti. Bu dönemde büyük üstünlük kuran İtalyan teknik adam, sonraki 7 maçın 6’sını kazandı. Ancak Ferguson, 2010’da Community Shield finalinde Chelsea'yi mağlup ederek Ancelotti karşısındaki kötü gidişata son verdi.

İskoç menajer, ayrıca 2011 yılında Chelsea’ye karşı hem Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde hem de Premier League’de önemli zaferler elde etti. Özellikle Old Trafford’da alınan 2-1’lik galibiyet, ligde bitime iki maç kala şampiyonluğu neredeyse garantilemişti.

İki efsane teknik adamın rekabeti, futbol tarihinin en dikkat çekici taktik savaşlarından biri olarak kayıtlara geçti. Ancelotti’nin Ferguson’a duyduğu saygı ise, bu büyük rekabetin ne kadar özel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.