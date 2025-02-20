Ancelotti ile ipler koptu, üç dev kulüp Arda Güler ile şimdiden temas kurdu

Real Madrid'in Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde hiç süre almayan Arda Güler, takımdan ayrılma noktasına geldi.

Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa'nın üç büyük kulübü genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberlere göre, Liverpool, Bayern Münih ve Manchester United, Real Madrid'in 19 yaşındaki yeteneğini transfer etmek için temas kurdu.

Liverpool'dan ikinci hamle

Premier Lig devi Liverpool, Arda Güler’in Fenerbahçe’den ayrılmadan önce de oyuncuya ilgisini göstermiş ancak Real Madrid’in teklifi karşısında geri adım atmıştı. İngiliz ekibi, orta sahasını güçlendirmek için genç yıldızı bu kez kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bayern Münih kiralama seçeneğini değerlendiriyor

Alman devi Bayern Münih ise Arda Güler için kiralama formülü üzerinde duruyor. Daha önce James Rodríguez ve Álvaro Odriozola gibi oyuncularla benzer bir yol izleyen Bayern, Real Madrid’le anlaşarak Arda'yı bir sezonluğuna kadrosuna katmak istiyor. Bu yöntem, oyuncunun gelişimi açısından da avantaj sağlayabilir.

Manchester United bonservisiyle almak istiyor

Manchester United ise genç yeteneği doğrudan bonservisiyle transfer etmeye sıcak bakıyor. Ancak İngiliz kulübünün bu sezon istikrarsız performans göstermesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamayacağının belirsizliği, transferde dezavantaj olarak görülüyor.

Real Madrid’in, Arda Güler’in gelişimi için nasıl bir karar alacağı merak konusu. Yaz transfer döneminde bu üç kulübün rekabeti, genç yıldızın geleceğini şekillendirebilir.