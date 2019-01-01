Ancelotti alacaklarından vazgeçip Everton'a geliyor!

İtalyan teknik adam Merseyside ekibiyle anlaşma sağladı.

Premier Lig'in köklü ekiplerinden 'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti olacak.

Pazartesi akşamı çıkan "Ancelotti ile Everton el sıkıştı" haberlerinin ardından kulüpten yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir antrenöre teklif edilmediği ifade edilmişti.

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İngiltere'nin güvenilir gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre Ancelotti ile Everton arasında anlaşma sağlandı. İtalyan teknik adam, sürecin hızlanması için, 2021'e dek süren sözleşmesine son veren 'deki alacaklarından vazgeçmek zorunda kalabilir.

Ancelotti daha önce Premier Lig'de 'yi çalıştırmış ve Maviler'le şampiyonluk yaşamıştı.

Everton, Marco Silva'yı kovduktan sonra geçici süreliğine takımın başına getirilen Duncan Ferguson ile Chelsea'yi devirdi, Manchester Untied'la berabere kaldı.