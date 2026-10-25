Al Ahly, Faslı teknik direktörü Hüseyin Ammuta yönetiminde Ugandalı Kitara'yı 4-0 mağlup ederek CAF Konfederasyon Kupası'nda grup aşamasına yükseldi ve rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi. Karşılaşma, kırmızılı takımın yıldızları adına tarihi rakamlara ve bireysel başarılara sahne oldu.

Al Ahly, turnuvanın son 32 turu rövanşında Kitara'yı 4-0 mağlup etti ve iki maçın toplamında 6-1'lik skorla tur atlamayı garantiledi. İlk maçı 2-1 önde tamamlamıştı.

Al Ahly'nin gollerini iki golle Hüseyin Şehhat, bir golle Muhammed Magdi Afşa ve dörtlüyü tamamlayan Tahir Muhammed Tahir kaydetti. Böylece takım üstünlüğünü kanıtladı ve kıtasal turnuvanın bir sonraki aşamasına geçişini garantiledi.

Al Ahly, Konfederasyon Kupası gruplarına geri dönüyor

Bu tur atlamayla birlikte Al Ahly, tarihinde üçüncü kez CAF Konfederasyon Kupası'nda grup aşamasına ulaşmış oldu. Daha önce 2013 ve 2015 sezonlarında bu aşamada yer almıştı.

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2013 sezonunda Al Ahly şampiyonluğa ulaşırken, 2015 sezonundaki yolculuğu yarı finalde sona ermişti. Takım, şampiyonluk için yarışmayı ve kıtasal siciline yeni bir başarı eklemeyi hedefleyerek grup aşamasına geri dönüyor.

Bu, Al Ahly'nin turnuva tarihindeki dördüncü katılımı olarak kabul ediliyor; daha önce 2008 sezonu müsabakalarına katılmış, bu sezondan son 16 turunda Angolalı Santos'a penaltı atışları sonucunda veda etmişti.









Hüseyin Şehhat, Al Ahly formasıyla tarih yazıyor

Zafer yalnızca tur atlamayı garantilemekle kalmadı, aynı zamanda Al Ahly için tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi. Hüseyin Şehhat'ın Kitara ağlarına kaydettiği ilk gol sayesinde takım, çeşitli Afrika müsabakalarında 700 gole ulaştı.

Maçta iki gol atan Şehhat, Afrika turnuvalarında Al Ahly formasıyla gol sayısını 25'e çıkardı ve kırmızılı takımın kıtasal karşılaşmalarındaki etkili varlığını sürdürdü.

Ayrıca Al Ahly'nin yıldızı, istatistikte yer alan rakamlara göre kırmızı dev formasıyla üç kıtasal maçta iki gol kaydederek takımla birlikte kıtasal müsabakalardaki üçüncü ikili golüne ulaştı.

Afşa, Al Ahly ile yeni bir eşiğe yaklaşıyor

Kendi adına Muhammed Magdi "Afşa", Kitara ağlarına bir gol kaydederek Al Ahly formasıyla rakamlarını artırmayı sürdürdü ve kırmızılı takımla Afrika turnuvalarındaki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Afşa, bu golle Al Ahly formasıyla takımla oynadığı 285 maçta çeşitli turnuvalarda 48 gole ulaştı ve kulüple kariyerine yeni bir duraklama ekledi.

Tur atlama biletini garantiledikten sonra Al Ahly'nin gözü, önümüzdeki çarşamba günü yapılması planlanan CAF Konfederasyon Kupası grup aşaması kura çekimine çevrildi. Takım, gruptaki üç rakibini bu kurada öğrenecek.

Kırmızılı takım, kıtasal şampiyonluk mücadelesine giden yolunun hatlarını belirleyecek grup aşamasının başlamasını beklerken, kuranın sonucunu takip ediyor.



