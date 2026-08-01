Amrabat'ın La Liga'ya dönüşü için karmaşık müzakereler

Real Betis, geçen sezonu Benito Villamarín'de kiralık olarak geçiren Faslı Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Oyuncu hâlâ takımın orta saha bölgesini güçlendirmek için en öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Vascon Bernal'ın gelişi Betis'in orta sahasına daha fazla sağlamlık ve denge kattı; ancak teknik direktör Manuel Pellegrini takımının orta sahada bir başka defansif seçeneğe ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde görüyor ve Amrabat'ın dönüşünün bu ihtiyacı karşılayacağına inanıyor.

Transferin durumu ise aynı zorlukları taşımaya devam ediyor; zira Fenerbahçe, Amrabat'ın kalıcı transferi karşılığında yüksek bir ücret talep ederken, Real Betis 10 milyon avroyu aşan bu rakamlara ulaşamıyor.

Oyuncunun başka teklifleri de bulunuyor, ancak Real Betis ile geçirdiği ilk yılda uyum sağlama biçiminden memnun kalmasının ardından İspanya La Liga'ya dönme umuduyla geleceğinin netleşmesini bekliyor.

Tüm taraflar durumu yakın zamanda çözüme kavuşturmak istiyor; Faslı oyuncu ise Betis'e dönme fikrini tercih ediyor.

Performans açısından ise Amrabat, Şampiyonlar Ligi'nin ek bir motivasyon kaynağı olduğu bir sezonda önemli bir rol üstlenebileceğinin farkında; zira Pellegrini takımının çoğu bölgesinde seçeneklerini artırmaya ihtiyaç duyuyor.