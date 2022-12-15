Amrabat, Fransa maçında Olivier Giroud'dan rahatsız olduğunu söyledi: "Ona sadece DUR dedim!"

Fas'ın yıldızı Sofyan Amrabat, 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa'nın forveti Olivier Giroud'yu uyarmış.

Giroud sahada Ambarat'ı takip etmekle görevlendirildi

Faslı yıldız ise ona, "dur" dedi

Fransa yarı finali 2-0 kazandı

NE OLDU? Ambarat'ı Fas'ın orta sahasındaki ana tehditlerden bir olarak gören Fransa onu etkisiz hale getirmek için AC Milan'ın forveti Giroud'u görevlendirmiş. Ambarat kendisini takip etmeyi bırakması için Giroud'yu uyardığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? NOS'a konuşan Ambarat şunları söyledi: "Forvetleri Olivier Giroud sahanın her yerinde beni takip etti. Ona "Sadece dur" dedim! Tüm maç boyunca beni takip etmek için talimat aldığını söyledi."

"Daha fazlasını yapamadığımız için üzgünüz. Ne yazık ki bu kadar erken bir gol yedikten sonra her şey zorlaştı."

BÜYÜK RESİM: Fas tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Ancak finale ulaşıp bir tarih daha yazmalarına Deschamps'ın öğrencileri izin vermedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

Getty

FAS İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa'ya karşı aldıkları yarı final mağlubiyetinin ardından Amrabat ve arkadaşları, 17 Aralık'ta Hırvatistan karşısında 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçına çıkacak.