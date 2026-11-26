Ürdün Milli Takımı'nın forveti Yazan Al-Naimat, daha önce Mısır ekibi Al Ahly ile yaptığı görüşmelerin perde arkasını anlattı. Omuz sakatlığının Al Ahly'ye transferine engel olduğunu açıklayan oyuncu, gelecekte bu takıma katılma ihtimaline ilişkin tutumundan ve çapraz bağ kopmasının ardından sahalara dönüş tarihinden de söz etti.

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Al-Naimat, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında, Al Ahly'nin son çapraz bağ sakatlığından önce kendisiyle görüşmediğini, görüşmelerin ise Katar'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası öncesinde, omuz sakatlığı yaşadığı bir dönemde başladığını söyledi.

Geçen yaz Al Arabi'den ayrılan oyuncu şöyle konuştu: “Mısır ekibi Al Ahly, çapraz bağ sakatlığımdan önce benimle görüşmedi. Ancak Katar'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası öncesinde benimle pazarlık yaptı. O sırada omzumda sakatlık vardı ve onlara o dönemde takıma katılmamın zor olduğunu ilettim.”

Al-Naimat sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman Al Ahly'ye, onlarla oynamanın harika bir şey olacağını ve iyi bir ücret alacağımı söyledim. Ancak sakatlık nedeniyle onlara istedikleri seviyeyi veremeyecektim.”

Ürdünlü forvet, Al Ahly'ye fiziksel ve teknik açıdan en iyi durumdayken transfer olmak istediğini, böylece kendisinden beklenen performansı sergileyebileceğini belirtti ve kulüpte her oyuncunun ya da teknik adamın maruz kaldığı büyük baskıyı örnek gösterdi.

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Al-Naimat, “Al Ahly'ye bunu ilettim, çünkü Mısır'ın Al Ahly'sinde oynayacağımı biliyorum. Amouta bir maç kaybettiği için görevden alındıysa, ben bir maçta gol atamazsam ne olur, siz düşünün” dedi.

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Oyuncu ayrıca, “Al Ahly'ye transfer olacaksam, kulübün değerine yakışır performansı sergilemeye hazır şekilde katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Amouta 14 maçın ardından ayrıldı

Al-Naimat'ın Amouta hakkındaki sözleri, Faslı teknik adamın Al Ahly'den ayrılmasının ardından geldi. Kulüp yönetimi, Mısır Ligi'nin 9. haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmelerinin ardından Amouta'nın görevine son verme kararı almıştı.

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Bu yenilgi, Al Ahly'nin Amouta yönetimindeki ilk mağlubiyeti oldu. Faslı teknik adam, takımın başında tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Pyramids yenilgisi aynı zamanda Al Ahly'nin ligde, liderin 7 puan gerisinde 3. sıraya gerilemesine yol açtı.

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Al-Naimat dönüş tarihini açıkladı

Geleceğiyle ilgili olarak Al-Naimat, sakatlığından hâlâ iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı ve sahalara ocak ayındaki kış transfer döneminde döneceğini vurguladı. Oyuncu, bir sonraki kulübü konusunda henüz resmi bir anlaşma bulunmadığını da belirtti.

Al-Naimat, “Sakatlığımdan iyileşiyorum ve ocak ayındaki kış transfer döneminde sahalara döneceğim. Yeni takımım konusunda resmi bir şey yok” dedi.

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Al-Naimat, 2025 Arap Kupası çeyrek finalinde oynanan Ürdün-Irak maçında sağ dizinde ön çapraz bağ kopması yaşamıştı. Karşılaşmanın başında sakatlanan oyuncu, oynamaya devam etmeye çalışmış ancak ardından oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tıbbi muayeneler ve görüntüleme sonuçları da sakatlığın niteliğini doğrulamıştı.

Sakatlık, özellikle 2026 Dünya Kupası'na aylar kala gelmesi nedeniyle oyuncunun hedeflerine ağır bir darbe vurdu. Al-Naimat, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Ürdün Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biriydi.

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Favori adres Cidde

Adı Mısır ekibi Al Ahly ile anılsa da Ürdünlü forvet, transfer fırsatı doğması halinde tercih ettiği farklı bir adresi açıkladı ve hayalinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin iki devinden birinde oynamak olduğunu vurguladı.

Al-Naimat, “Açıkçası hayalimdeki takım, taraftarlar nedeniyle Cidde kulüplerinden Al Ahli ya da Al Ittihad'dan birine katılmak” dedi.

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27 yaşındaki Al-Naimat'ın son kulübü Al Arabi oldu. Oyuncu, Katar ekibi Al Ahli'de geçirdiği dönemin ardından Ağustos 2024'te Al Arabi'ye katılmıştı.

Uluslararası arenada ise Ürdünlü forvet, milli formayla çıktığı 58 maçta 23 gol kaydetti ve Ürdün kadrosundaki en önemli hücum seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.