Amorim: Milanlı yıldız bana kızgın, Modric ise bu özelliğe sahip değil

Milan teknik direktörü Ruben Amorim, ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in oynayamadığı için üzgün olduğunu, ancak yarın İtalya Serie A'da Lazio karşısında dakikalar alacağını doğruladı.

Milan'ın teknik direktörü Amorim, cuma günü düzenlenen basın toplantısında takımının cumartesi günü İtalya Serie A'da Lazio karşısında oynayacağı maçı değerlendirdi.

Amorim şunları söyledi: "Lazio çok fazla hıza sahip bir takım. Son derece agresifler ve net bir kimlikleri var."

Amorim şöyle açıkladı: "Oyunu dört oyuncu ve üç orta saha oyuncusuyla kuruyorlar. Frattesi'nin transferi son derece mükemmel bir anlaşmaydı; onlara son bölgede büyük bir ilerleme kazandırdı. Ayrıca topla oynamada son derece harika iki kanat oyuncusuna ve yeni bir forvete sahipler. Üç galibiyet elde etmenin rahatlığını yaşıyorlar. Kupada kaybettiler, ardından sezona büyük bir güçle başladılar. Futbol bu şekilde komik işte."

Lazio, İtalya Serie A'daki ilk üç maçında üç galibiyet elde etti.

Amorim sözlerini şöyle sürdürdü: "Gattuso, Milan'ın efsanelerinden biri ve imajının şu anda takımımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Milan teknik direktörü şöyle devam etti: "Yetenek her şey değil. Futbol oynarken sahip olduğu tutku ve hırs, oyun tarzımızda tekrarlamamız gereken şeyler. Bazen, yetenekten daha çok, son yıllarda eksikliğini duyduğumuz şey o tutkuydu. O, takımımız ve içinde bulunduğumuz an için son derece mükemmel bir örnek."

ABD Milli Takımı'nın yıldızı Pulisic, bu sezon resmi maçlarda hiç dakika almadı; ancak Amorim, ilk on birde başlayıp başlamayacağı henüz netleşmese de yarın sahaya döneceğini açıkladı.

Amorim şöyle konuştu: "Sanırım Pulisic'i göreceksiniz; ilk on birde mi başlar yoksa yedek kulübesinden mi oyuna girer bilmiyorum. En azından şu an birkaç dakika oynayacağını düşünüyorum ve Pulisic'i seviyorum."

Amorim sözlerine şöyle devam etti: "Pulisic şu anda sinirli çünkü sıfır dakikası var ve bunu seviyorum. Takımımın oyuncularında bunu seviyorum. Ama oynamaya hazır. Unutmayın ki bir sakatlık geçirdi, ardından ilk antrenmanda bir ezik yaşadı, bu yüzden durdu ve sonra geri döndü."

Portekizli teknik direktör şöyle ekledi: "Büyük bir oyuncu olman fark etmez. İyi performans gösteren oyuncuları, dünyadaki başka herhangi bir oyuncuyu oynatmak için dışarıda bırakmam. Bu benim yaşam tarzım ve kariyerimi de bu şekilde bitireceğim."

Amorim şunları da ekledi: "Pulisic bizim için çok önemli. Aradan sonra, haftada üç maç oynadığımız sekiz haftamız olacak. Sanırım oynamaktan bıkacaklar, dolayısıyla herkes için zaman olacak. Pulisic bizim için çok önemli ve birçok maç oynayacak, ancak bağlamı, geçmişi ve neden işleri yaptığım şekilde yaptığımı anlamalısınız. Onu bu hafta göreceksiniz ve fazla özlemeyeceksiniz."

Rossoneri'nin teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimin oynayacağını söylemeyeceğim. Pulisic iyi antrenman yapıyor; Saelemaekers mükemmel performans gösteriyor. Hutchinson ise fiziksel formunu geri kazanıyor. Son üç maçta, oyuna giren yedekler maçın gidişatını değiştirdi. Güçlü bir takım olacağız."

Amorim 3-4-2-1 oyun sistemine bağlı kalacak, ancak Rossoneri'nin teknik direktörü hücum orta saha mevkiindeki ilk on bir oyuncularını henüz belirlemedi.

Amorim şöyle dedi: "Rabiot daha çok box-to-box oynayan bir oyuncu, çizgiler arasında oynamaya alışkın değil, aksine oyun için doğrudan mücadeleyi tercih ediyor, ancak ceza sahasının yakınında son derece mükemmel."

Amorim sözlerini şöyle sürdürdü: "Gol atabiliyor ve bazı maçlarda bunun takımda olmasını istersiniz. Loftus-Cheek sağ ayağıyla oynuyor, ama orada oynayabilir. Daha hırslı olabilir, beş dakika sonra kaybolup geri dönmek yerine 90 dakika boyunca maçın içinde bulunabilir. Ayrıca Saelemaekers orada oynamak için mükemmel özelliklere sahip; sağ ayağıyla oynayan ve çizgiler arasında son derece iyi performans gösterebilen Pulisic de öyle."

Bir gazeteci Amorim'e, Luka Modric'in Rossoneri'nin rakiplere sürekli baskı yapmasına izin vermeyip vermediğini sordu; Amorim'in de buna katıldığı görüldü.

Milan teknik direktörü şöyle dedi: "Bazen her hücumda baskı yapacak kapasiteye sahip olmuyor. Ama madalyonun diğer yüzü de var; o da maçın temposunu son derece iyi kontrol etmesi."

Şöyle bitirdi: "Bu takımın ihtiyaç duyduğu bir şey varsa, o da topla nasıl oynanacağını anlamaktır. Şu anda Modric bunu diğerlerinden daha iyi anlıyor. Bir teknik direktör olarak, takımdan en çok neyi istediğimi seçmeliyim. Bazen baskı altında biraz eksik kalıyoruz, ama topla daha fazla kontrole sahibiz. Takıma mesajım şu: Eğer bir şeyde eksik kalmamız gerekiyorsa, bu top olmadan olmalı; topla ise iyi veya son derece mükemmel olmalıyız."



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