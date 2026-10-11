Milan, İtalya Serie A'da deplasmandaki puan kaybını sürdürdü. Pazar günü oynanan 6. hafta maçında Sassuolo ile 1-1 berabere kalan İtalyan ekibi, elindeki avantajı korumayı başaramadı ve çeyrek asırdan uzun süredir görülmeyen bir istatistiği tekrarladı.

Opta verilerine göre Milan, bu sezon Serie A'da deplasmanda çıktığı ilk 4 maçın 3'ünde berabere kaldı. Bu durum, 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez yaşanıyor; o sezon ekip, teknik direktörü Alberto Zaccheroni yönetiminde 1 galibiyet ve 3 beraberlikle aynı sicili yakalamıştı.













Milan, Sassuolo karşısında 3 puanı almaya oldukça yaklaşmıştı. Adrien Rabiot, 63. dakikada dar bir açıdan çektiği sert şutla skoru açtı. Ancak ev sahibi ekip yalnızca 5 dakika sonra beraberliği buldu; Kas Odenthal, kornerin ardından ceza sahası içinde topu takip ederek ağlara gönderdi ve maç başlangıç noktasına döndü.

Bu sonuçla Milan puanını 12'ye yükselterek dördüncü sıraya yerleşti; Sassuolo ise 8 puana ulaşarak onuncu sırada yer aldı.