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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Amorim, Milan'ı 99 versiyonuna döndürüyor

Sassuolo - AC Milan
Sassuolo
AC Milan
Serie A
R. Amorim
İtalya
Portekiz

Saha dışındaki ikilem!

Milan, İtalya Serie A'da deplasmandaki puan kaybını sürdürdü. Pazar günü oynanan 6. hafta maçında Sassuolo ile 1-1 berabere kalan İtalyan ekibi, elindeki avantajı korumayı başaramadı ve çeyrek asırdan uzun süredir görülmeyen bir istatistiği tekrarladı.

Opta verilerine göre Milan, bu sezon Serie A'da deplasmanda çıktığı ilk 4 maçın 3'ünde berabere kaldı. Bu durum, 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez yaşanıyor; o sezon ekip, teknik direktörü Alberto Zaccheroni yönetiminde 1 galibiyet ve 3 beraberlikle aynı sicili yakalamıştı.




Milan, Sassuolo karşısında 3 puanı almaya oldukça yaklaşmıştı. Adrien Rabiot, 63. dakikada dar bir açıdan çektiği sert şutla skoru açtı. Ancak ev sahibi ekip yalnızca 5 dakika sonra beraberliği buldu; Kas Odenthal, kornerin ardından ceza sahası içinde topu takip ederek ağlara gönderdi ve maç başlangıç noktasına döndü.

Bu sonuçla Milan puanını 12'ye yükselterek dördüncü sıraya yerleşti; Sassuolo ise 8 puana ulaşarak onuncu sırada yer aldı.

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