Amorim'in onayıyla: İbrahim Maza, Milan'ın kapısını çalıyor

Milan kulübü yönetimi, önümüzdeki dönemde transfer edilme olasılığını görüşmek üzere Bayer Leverkusen'in oyun kurucusu Cezayirli milli oyuncu İbrahim Maza'nın menajerleriyle resmi temaslarına başladı.

İtalyan "Calciomercato" ağının aktardığına göre Maza, teknik direktör Ruben Amorim ve scout departmanı başkanı Gardner'ın onayını aldı. Oyuncunun, henüz Hertha Berlin forması giydiği dönemden bu yana İtalyan kulübünün ilgi alanında yer aldığı biliniyor.

Milan yönetimi, klasik oyun kurucu (10 numara) mevkisine yüksek kaliteli, becerili bir isim ekleyerek takımın hücum hattını güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. Bu oyuncu; yükselen yetenek Alvadio Cisse ile birlikte Christian Pulisic ve Christopher Nkunku ikilisinin yanında yer alacak.

Milan şu anda, Gardner'ın raporları ve Amorim'in onayı doğrultusunda birkaç seçenek arasında değerlendirme yapıyor. Bu süreç, kulübün hedefindeki Karetsas'ın Borussia Dortmund'a transfer olmasıyla bu hedefin kaçırılmasının ardından yaşanıyor. Rossoneri yönetiminin eski bir hedefi olan İbrahim Maza (önümüzdeki kasım ayında 21 yaşına girecek) ismi öne çıkarken, Sulli ve Nwaneri gibi başka isimler de gündemde.

Milan kulübü, geçen yaz genç yıldızın transferini bitirmek için Hertha Berlin ile uzun görüşmelere girmişti; ancak Bayer Leverkusen, teşvik ve primlerin yanı sıra yaklaşık 12 milyon euro yatırım yaparak transferi kapmayı başarmıştı.

Maza, bireysel çözümlere sahip olması, oyunu herkesten önce okuyabilme kabiliyeti, ayrıca taktiksel zekası ve ceza sahası içindeki mükemmel hareketleri sayesinde Milan içinde büyük beğeni topluyor.

Amorim, oyuncunun genç yaşı ve büyük gelişim potansiyeli nedeniyle transferine onay verdi; özellikle de Bayer Leverkusen'de 44 maça çıktığı, 5 gol ve 6 asistle katkı sağladığı olağanüstü bir ilk sezon geçirmesinin ardından.

Milan kulübünün tesislerinde son günlerde menajer ve aracıların yoğun bir hareketliliği göze çarpıyor. Milan, son saatlerde Maza'nın menajeri olan Stellar ajansının temsilcisiyle (aynı zamanda Leao'nun Fenerbahçe'ye transferi görüşmelerini de yürüten menajer) uzun görüşmeler yaparak Bayer Leverkusen ile müzakere kapısının açılıp açılamayacağını araştırdı.

Buna karşılık Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Carlos Martinez Novel, Maza'yı projesinin temel bir unsuru olarak görüyor ve gelecek sezon ona güvenmeyi planlıyor.

Milan, transferi bitirmenin bedelinin yüksek olacağını ve 40 milyon euroyu aşacağını fark etti; ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğini araştırmak için taraflar arasındaki temaslar önümüzdeki günlerde yenilenecek.