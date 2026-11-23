Pek çok hesabın ve hedefin bulunduğu bir karşılaşmada Al Ahly, Pyramids karşısında zorlu bir sınava hazırlanıyor. Bu mücadelede Al Ahly'nin liderle arasındaki farkı azaltma isteği ile Pyramids'in kusursuz başlangıcını sürdürme ve Mısır Premier Ligi'nde puan kaybetmeden yoluna devam etme hedefi karşı karşıya geliyor.

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Al Ahly'nin Faslı teknik direktörü Hussein Ammouta, bu akşam (pazartesi) Kahire Uluslararası Stadı'nda ligin 9. haftasında oynanacak Pyramids maçının ilk 11'ini açıkladı. Zirve yarışındaki önemi nedeniyle karşılaşma, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Ammouta'nın tercihlerinde Omar El Saey'e ilk 11'de yer vermeyi sürdürmesi dikkat çekti. Faslı çalıştırıcı, teknik istikrarı korumak ve bazı genç oyunculara önemli maçlarda daha fazla süre tanımak isterken oyuncuya yeteneklerini kanıtlaması için yeni bir şans verdi.

Al Ahly kadrosundaki en büyük sürpriz ise Emam Ashour'un yedek kulübesinde yer alması oldu. Ashour, takımın son maçlarında, daha doğrusu 3-3 sona eren El Qanah karşılaşmasında forma giymesinden bu yana sahaya çıkmamıştı.

Emam'ın maç kadrosuna dönüşü, Ammouta'ya orta sahada ek bir seçenek sunuyor. Üstelik oyuncu, gerek pozisyon üreterek gerekse hücum bölgelerine çıkarak gerektiğinde takımın görünümünü değiştirebilecek teknik ve fiziksel niteliklere sahip.

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Orta sahada Ammouta, Omar El Saey ile devam ederken Akram Tawfik'i Marwan Attia'nın yanında sahaya sürmeye karar verdi. Ön hatta ise Ahmed Zizo, Achraf Bencharki ve Faslı Soufiane Benjdida üçlüsünü tercih etti.

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Soufiane Benjdida'nın hücumun ucunda görev alması, yedek kulübesinde oturmakla yetinen Cezayirli Monsef Bakrar'ın aleyhine oldu. Ammouta böylece Pyramids savunmasına karşı en uygun gördüğü hücum çözümünde ısrarcı olduğunu gösterdi.

Al Ahly'nin Pyramids karşısındaki ilk 11'i

- Kale: Mostafa Shobeir.

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- Defans: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ashraf Dari, Tawfik Mohamed.

- Orta saha: Marwan Attia, Akram Tawfik, Omar El Saey.

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- Hücum: Ahmed Zizo, Soufiane Benjdida, Achraf Bencharki.

Yedek kulübesinde yer alan isimler: Mohamed El Shenawy, Yassin Marei, Taher Mohamed, Ahmed Reda, Monsef Bakrar, Hussein El Shahat, Ali Mahmoud, Emam Ashour ve Karim Fouad.

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Mokwena'dan üçlü hücumla yanıt, Pyramids'in başında Zico

Öte yandan Pyramids'in Güney Afrikalı teknik direktörü Rulani Mokwena da Al Ahly karşısındaki ilk 11'ini açıkladı. Tercihlerinde dikkat çekici değişiklikler göze çarparken bunların en önemlisi, “Zico” lakaplı Mostafa Abdel Raouf'un santrfor mevkiinde sahaya sürülmesi oldu.

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Mokwena ayrıca kadroda değişikliğe giderek Walid El Karti ve Abdelrahman Magdy ikilisini ilk 11'de oynatma kararı aldı. Amaç, orta sahada kontrolü ele geçirmek ve Al Ahly kalesini birden fazla hücum seçeneğiyle tehdit etmek.

Pyramids'in çalıştırıcısı ön hatta Mostafa Fathi, Nasser Maher ve Zico üçlüsüne güvenirken orta sahada El Karti ile Magdy'yi Mohanad Lasheen'in yanında görevlendirdi. Böylece savunma görevleriyle hücum geçişleri arasında denge kurulması hedefleniyor.

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Pyramids'in ilk 11'i şöyle:

- Kale: Ahmed El Shenawy.

- Defans: Mohamed Chibi, Ahmed Samy, Mahmoud Marei, Karim Hafez.

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- Orta saha: Mohanad Lasheen, Walid El Karti, Abdelrahman Magdy.

- Hücum: Mostafa Fathi, Mostafa Zico, Nasser Maher.

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Yedek kulübesinde yer alan isimler: Ziad Haitham, Hamed Hamdan, Youssef Obama, Mahmoud Saber, Ahmed Abdel Kader, Mahmoud Abdel Hafiz “Zalaka”, Ahmed Atef “Kouta”, Odeh Fakhoury ve Eyad El Askalany.

Karşılaşma, iki takımın Mısır Premier Ligi puan tablosundaki farklı konumları nedeniyle olağanüstü bir önem taşıyor. Al Ahly, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla üçüncü sırada maça çıkıyor.

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Buna karşın Pyramids, ilk 8 haftada tüm maçlarını kazanarak kusursuz bir performansla 24 puana ulaştı ve zirvede oturuyor. Lider ekip, bu kusursuz serisini korumak için gerçek bir sınavla karşı karşıya.

Al Ahly üç puanı alarak liderle arasındaki farkı bir puana indirmeyi hedeflerken Pyramids, galibiyetin kendisine zirvede farkı açma ve rakiplerine güçlü bir mesaj gönderme fırsatı sunacağının farkında.