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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Ameliyatı başarıyla geçen Chelsea'nin yıldızı: Yakında döneceğim

Chelsea
Everton
E. Martinez
Premier Lig
İngiltere
Arjantin

Farksız galibiyet şoku hafifletiyor

Chelsea'nin kalecisi Emiliano Martinez, üst çene kemiğindeki kırık nedeniyle geçirdiği acil ameliyatın ardından taraftarlarına sağlık durumuyla ilgili güvence verdi; operasyonun başarıyla tamamlandığını ve birkaç hafta içinde sahalara dönmeyi hedeflediğini vurguladı.

Arjantinli file bekçisi, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajda şöyle dedi: "Mesajları için herkese teşekkür ederim. Ameliyat iyi geçti." Martinez sözlerine şöyle devam etti: "En önemlisi kazanmamız ve gol yemeden sahadan ayrılmamız. Birkaç hafta içinde döneceğim."

Goodison Park, dün Everton ile Chelsea arasındaki karşılaşmada büyük bir gerilim ve endişe anlarına sahne oldu. Hakem, Xabi Alonso'nun yönettiği Chelsea'nin 1-0 önde olduğu 65. dakikada oyunu durdurmak zorunda kaldı.

Oyunun durması, Everton lehine kullanılan bir yan taç serbest vuruşunun ardından geldi. Ceza sahası içinde yaşanan ciddi bir olay, maçın 10 dakikadan fazla durdurulmasını gerektirdi.

Martinez, kale sahasına gelen ortayı iki yumruğuyla uzaklaştırmak için çıktığı sırada Everton'ın savunmacısı Jarrad Branthwaite'in kafasına çarptı ve sakatlandı. Branthwaite de nispeten şiddetli bir darbe aldı ve ağzında kan göründü.

Arjantinli kaleci, takım arkadaşlarını endişelendiren bir şekilde yere yığıldı. Bu durum, iki takımın sağlık ekiplerinin yardım için hızla saha zeminine koşmasına yol açtı.

Maçın 10 dakikadan fazla durmasının ardından Martinez, boynuna boyunluk takılıp oksijen verildikten sonra sedyeyle süratle sahadan çıkarıldı.

Arjantinli kaleci hastaneye sevk edildi ve burada üst çene kemiğindeki kırık için başarıyla sonuçlanan acil bir ameliyat geçirdi.

Narkozdan çıktıktan sonra Martinez, sağlık durumuyla ilgili gelişmeler hakkında taraftarlara bizzat güvence vermeye özen gösterdi ve sakatlıkla ilgili endişeleri azaltmak için espriye başvurdu.


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