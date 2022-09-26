Yeşil-beyazlılar, Diyarbakır’da zor anlar yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup altıncı hafta mücadelesinde Bursaspor, Amed Sportif’e konuk oldu.

Karşılaşma, Diyarbakır ekibinin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanırken maçtan çok, karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar konuşuldu.

Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar neticesinde Bursasporlu taraftarlar, maça alınmamıştı.

Diyarbakır’da neler oldu?

Gergin geçmesi beklenen maçta önce büyük bir yayın krizi yaşandı. Bursaspor, güvenlik endişelerinin olduğu karşılaşmanın yayınlanmasını istedi.

Daha sonra TFF, maçın TRT Kurdî kanalından yayımlanacağını internet sitesine bilgi olarak geçti. Ancak Federasyon, bu ibareyi kısa sürede kaldırdı ve maç yayınlanmadı.

Bursasporlu oyuncular, ısınmaya çıkar çıkmaz tribünlerden birçok yabancı madde atıldı. Maç esnasında kaleci Canberk Yurdakul’un yakınına ise bir bıçak atıldı.

Hakem, yaşananlara rağmen oyunu devam ettirdi ve Amed Sportif, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Öte yandan Bursaspor takımı, Diyarbakır’a gidiş ve dönüşte zırhlı araç kullanmak zorunda kaldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, gergin geçen maçla alakalı resmî Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir.

"Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Amed ve Bursaspor’un arası neden gergin?

Süper Lig’de 2009-2010 sezonunun yedinci haftasında Bursaspor, Diyarbakırspor’u konuk etti.

Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken yaşanan gerilimin ardından iki takım taraftarları arasında adeta koltuk savaşı başladı.

Bunun üzerine Diyarbakırsporlu taraftarlardan yaralananlar oldu.

Rövanş maçında ise bu olaylardan daha fazlası yaşandı. Diyarbakır’da sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı maç tatil edildi ve Bursaspor, karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı.

Yıllar geçtikçe sosyal medya üzerinden atışmalar devam etti ve gerginlik bir an olsun azalmadı.