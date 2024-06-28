EURO 2024'ün etkili golcülerinden Alvaro Morata kariyerindeki iniş ve çıkışlara dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EURO 2024’te grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanan İspanya’nın golcüsü ve kaptanı Alvaro Morata kariyerinde yaşadığı iniş çıkışları paylaşırken, samimi açıklamalar yaptı.

El Chiringuito programına verdiği demeçte yaşadığı zorluklara değinen Morata, bu zorlu süreçleri sadece ailesinin ve uzmanların yardımıyla aştığını ve kariyerini bu şekilde ayağa kaldırdığını söyledi.

Bırakmayı düşünmüş

Bir dönem futbolu bırakmayı düşündüğünü belirten yıldız oyuncu, “Gerçekten dip noktaya indim ve birçok kez pes etmeyi düşündüm, ama sonunda hiçbir zaman vazgeçmedim. Çocuklarıma verebileceğim en iyi öğüt, her ne durumda olursan ol, başını kaldırabileceğindir. Ben her zaman bunu yaptım ve bundan gurur duyuyorum. Gerçek beni çok az insan tanır. Hayatım boyunca tanıştığım birçok insan, beni tanıdıklarında fikirlerini değiştirdi” dedi.

Saygı vurgusu

Morata, İspanya'da sıklıkla aldığı eleştirilere de değinerek, "İspanya'da ve başka yerlerde benimle ilgili alınan farklı davranışlar konusu hakkında çok uzun konuşmak istemiyorum, aksi takdirde sürekli şikayet ettiğimi düşünebilirler. Ama burada saygı eksikliği söz konusu. Saygı her şeydir ve insanların beni sevip sevmemelerinden bahsetmiyorum. Ailemle market alışverişi yaparken veya çocuklarımı antrenmana götürürken sokakta yaşadığım birçok kötü olayı deneyimledim" şeklinde konuştu.

Atletico Madrid ile olan sözleşmesinde 12 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Morata’nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Morata’nın adı Manchester United, Fenerbahçe, Roma ve eski takımı Juventus ile anılıyor.

