Alvaro Morata attığı imzadan dolayı pişman: Ayrılmamalıydım!

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü çarpıcı açıklamalara imza attı.

İspanyol golcü Alvaro Morata, Atletico Madrid’den Milan’a transfer olmasının büyük bir hata olduğunu itiraf etti. Geçtiğimiz yaz İtalya’ya dönen ancak yalnızca altı ay Milan'da kalan Morata, kendisini hatalı bir karar almaya iten sürecin detaylarını paylaştı.

Morata, Serie A’da Milan formasıyla çıktığı 16 maçta yalnızca 5 gol kaydedebildi. Teknik direktör değişikliği sonrası Sergio Conceiçao’nun gelişiyle gözden düşen forvet, Ocak ayında Galatasaray’a kiralık olarak transfer oldu.

Morata: "Fonseca her gün beni aradı"

Morata, Atletico Madrid'de teknik direktörü Diego Simeone’nin kendisine verdiği değeri göremediğini ve eski Milan teknik direktörü Paulo Fonseca’nın sürekli aramalarıyla kendisini önemli hissettirdiğini belirtti.

Cadena Ser'e verdiği röportajda Morata şunları söyledi:

"Atletico’dan ayrılmamalıydım, ama kendimi iyi hissetmiyordum ve insan böyle zamanlarda yanlış kararlar veriyor. Milan’ın hocası beni her gün aradı—sevildiğimi ve değer gördüğümü hissetmeye ihtiyacım vardı. Çabuk karar vermek zorundaydım ve Simeone'nin de beni istediğini fark etmedim." Gelecek maç La Liga ESP ATM Maç önizlemesi "Babam ve menajerim bunun bir hata olduğunu söyledi ama onları dinlemedim. Zor zamanlardan geçerken her şey gri görünüyor, etrafınızda ne kadar destek olsa da. Eğer geçmişe dönebilseydim Atletico'dan ayrılmazdım, ama zamanı geri alamayız. Şu an Galatasaray’da mutluyum."

Galatasaray'da geleceği belirsiz

Morata’nın Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Ocak 2026’ya kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 15 Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Morata’nın geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmış değil.