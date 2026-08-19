Chelsea'nin iddialı projesine olan bağlılığını doğrulayan bir adımla, Brezilyalı forvet Joao Pedro, Barcelona'nın bu yaz kendisini kadrosuna katmaya yönelik tüm girişimlerinin önünü keserek Chelsea ile yeni ve uzun soluklu bir sözleşme imzalamanın eşiğine geldi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, İngiliz kaynaklara dayanarak, Chelsea yönetiminin Pedro (24 yaşında) ile sözleşmesini 2032 yazına kadar uzatmak için neredeyse nihai bir anlaşmaya vardığını aktardı. Katalan kulübü, geçtiğimiz mayıs ayında hücum hattını güçlendirmek için birinci tercih olarak oyuncuyla ciddi biçimde ilgilenmişti.

Yeni sözleşmenin, oyuncunun takım içinde ulaştığı konuma uygun olarak maaşında büyük bir artış içermesi ve ayrıca sözleşmenin ek bir süre için uzatılmasına olanak tanıyan bir madde barındırması bekleniyor.

Bu sözleşme yenilemesi, Xabi Alonso yönetimindeki teknik ekibin, Londra kulübünün projesinin temel taşlarından biri haline gelen Brezilyalı forvete duyduğu mutlak güvenin bir taçlandırması olarak geliyor.

Joao Pedro, bu güveni dikkat çekici rakamlarla karşılık verdi. Yeni sezon hazırlık döneminde yalnızca 5 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı. Bunu, altı büyüklerden biriyle geçirdiği ve 23 gol ile 6 asistle tamamladığı olağanüstü bir ilk sezonun ardından başardı; üstelik son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile forma giyememesine rağmen.

Bu rakamlar, başta onu Julian Alvarez'in yanında güçlü bir seçenek olarak gören Barcelona olmak üzere Avrupa'nın devlerinin ilgisine kapı aralamıştı. Ancak Chelsea, Brighton'daki eski oyuncusunun değerini yaklaşık 100 milyon euro olarak belirleyip satılık olmadığını vurgulayarak tartışmayı erkenden noktaladı.

Chelsea'nin onu elde tutma konusundaki ısrarıyla birlikte Barcelona, oyuncunun adını gündemdeki alternatifler listesinden çekmek zorunda kaldı. Böylece Chelsea, Joao Pedro'ya duyduğu güveni, onu Stamford Bridge'de uzun yıllar boyunca güvence altına alacak yeni bir sözleşmeye dönüştürmeyi başardı.