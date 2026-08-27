Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez, kulübünü bu yaz Barcelona'ya satışına onay vermeye ikna etmek için yeni bir yola başvurdu.

Julian Alvarez, üst üste ikinci gün, bugün perşembe günü Majadahonda'daki Cerro del Espino antrenman sahasında takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmadı.

Kulüp, Arjantinli oyuncunun yokluğunun bir "hastalıktan" kaynaklandığını yeniden açıkladı; ancak transfer döneminin kapanmasına yalnızca dört gün kala forvetin durumu giderek kötüleşiyor.

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Atletico Madrid resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak Julian Alvarez'in transferi konusunda Barcelona ile pazarlık yapmayacağı yönündeki tutumunu teyit ederken, "Mundo Deportivo" gazetesi, Arjantinli forvetin Barça formasını giyme hayalini gerçekleştirmek için attığı son adımların ayrıntılarını ortaya koydu.

Gazete, Julian Alvarez'in Atletico Madrid ile yaşadığı sorunu çözmesine yardımcı olmaları ve Barcelona'nın transferi için pazarlık yapabilmesi amacıyla takımının kaptanları Koke, Jan Oblak ve Gimenez ile iletişime geçtiğini belirtti.

Ancak Atletico teknik direktörü Diego Simeone, oyunculara hiçbir şey yapamayacaklarını, kararın yalnızca kulübe ait olduğunu ve ona yardım edemeyeceklerini bildirdi.

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