Atletico Madrid'in Barcelona karşısında aldığı mağlubiyet, La Liga yarışında kaybedilen üç puandan ibaret değildi; aksine, rojiblancos'un içindeki yanıtsız kalan soruların boyutunu gözler önüne seren bir ayna oldu.

Katalanlar takımlarının enkazın altından doğrulma becerisini kutlarken, rojiblancos kendilerini acı bir gerçekle karşı karşıya buldu: ulaşılabilir bir rakibi devirmek için ellerindeki ideal fırsatı heba ettiler ve takımın belirleyici yıldızına en çok ihtiyaç duyduğu anda onun yokluğunun bedelini ödediler.

Kiko Narvaez ve Manu Carreño, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına çıktıklarında aynı teşhiste birleşti: Atletico daha yakındı, Barcelona ise daha kırılgandı; ancak sonunda maçı kazanan, hatalarını nasıl düzelteceğini bilen taraf oldu, kaybeden ise kahramanını bulamayan taraf.

Atletico hayatının fırsatını kaçırdı

Atletico'nun eski yıldızı Kiko Narvaez, yaşananların önemsenmeyecek bir geri adım olmadığı görüşünde; özellikle de kendi sahasında üst üste alınan ikinci mağlubiyetin ardından.

Narvaez sert bir tonla şunları söyledi: "Sonuç şu ki, bugün Barcelona'nın zayıf noktalarından yararlanma gücüne sahiptik. Salı günü Bayern Münih karşısında bizim seviyemizden tamamen farklı bir takım gördüm. Simeone'nin değişikliklerinden de ikinci yarıdan da memnun değildim."

Ayrıca bu yenilginin bıraktığı acı tadın hâlâ kaybolmadığını, çünkü takımın masayı çevirmek için tüm donanıma sahip olduğunu, ancak belirleyici anda cesareti ve doğru kararı eksik bıraktığını ekledi.

Ünlü İspanyol spiker Manu Carreño ise Barcelona'nın savunma tablosuna dair endişesini gizlemedi; fakat aynı zamanda rakibine can simidini uzatanın Atletico olduğunu vurguladı.

Carreño şöyle konuştu: "Barcelona'yı büyük takımlar karşısında savunmada bir kez daha son derece kırılgan gördüm. Atletico Madrid fırsatlarını değerlendirseydi sonuç tamamen farklı olurdu."

Carreño buna karşılık Alman teknik adam Hansi Flick'i övdü ve maçtan eskisinden daha güçlü çıktığını belirtti: "Flick bu maçtan daha güçlü çıkıyor, çünkü ilk yarıda ortaya çıkan hataları düzeltmeyi başardı."

Julian Alvarez: fırtınanın tam ortasında

Tartışmaya tek bir isim hâkim olduysa, o da Julian Alvarez'dir. Madrid'e bir numaralı yıldız olmak için gelen Arjantinli forvet, kendisini geldiğinden bu yana en sert eleştirilerin hedefinde buldu.

Carreño hükmünü vermekte tereddüt etmedi: "Henüz 100 ya da 150 milyonu hak ettiğini göstermedi, onu hâlâ iyi forvetler arasında sayıyorum, yıldızlar arasında değil. Atletico'nun maçları bitirebilecek bir forvete ihtiyacı var; Julian bir adım daha öne atmalı, o fark yaratan bir oyuncu değil."

Ve ekledi: "Barcelona karşısında elindeki en iyiyi göstermesi gerekiyordu, hâlâ henüz bulamadığı o fazladan şey eksik onda. Takımda onun gibi bir oyuncu yok ve Simeone'nin dediği gibi: (Julian olmadan hedeflerimize ulaşamayız). Bu, desteğini gösterme biçimi, ama aynı zamanda onun üzerinde baskı kuruyor."

Kiko Narvaez da aynı görüşü paylaştı, ancak sorumluluk üstlenmesi gereken yıldız açısından: "Pratikte kesin iki golü heba etti."

Narvaez, Julian'ın tartışmasız takımın yıldızı olduğunu, bu yüzden onu değerlendirme kriterlerinin farklı olması gerektiğini belirtti; zira büyük yıldızlar küçük takımlar karşısında ortaya koyduklarıyla değil, sezonu şekillendiren maçlarda yaptıklarıyla ölçülür.

Eleştirilerin sertliğine rağmen Narvaez, Atletico taraftarlarına bir mesaj vermeye özen gösterdi ve Simeone'nin forvetine hâlâ güvendiğini vurgulayarak, ona karşı yuhalamada bulunmamalarını istedi; çünkü bu aşamada aşırı baskı ters sonuçlar doğurabilir.

Eleştiriler Alvarez'in sınırlarında durmadı; Diego Simeone'nin transfer anlaşmalarını ve büyük maçları yönetme biçimine kadar uzandı. Analize göre, Arjantinli teknik adam takıma belirleyici anlarda sonucu kesinleştirecek karışımı bulmayı başaramadı ve değişiklikleri Barcelona karşısındaki maçın gidişatını değiştirmeye yetmedi.