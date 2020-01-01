Altın Ayakkabı'nın sahibi Ciro Immobile!

Lazio'nun yıldızı, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmayı garantiledi.

'da geride kalan 37 haftada 35 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan 'nun yıldızı Ciro Immobile, 2020 yılında Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı garantiledi.

Bu sezon Lazio forması altında çıktığı 36 lig maçında 35 gole imza atan Immobile, uzun süredir Altın Ayakkabı yarışında zirvede olan Robert Lewandowski'yi geride bırakmıştı.

Serie A'da son hafta karşılaşmaları öncesi Immobile'i geride bırakma ihtimali olan tek isim olan 'un 31 gol atan Portekizli yıldızı , ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayınca 30 yaşındaki oyuncunun ödülü kazanması kesinleşti.

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Kariyerinde ilk defa Altın Ayakkabı ödülünü kazanacak olan Immobile, takımının ligin son haftasında ile oynayacağı maçla birlikte sezonu noktalayacak.

2016'da 'dan Lazio'ya transfer olan Immobile, İtalyan ekibinin forması altında bugüne dek çıktığı 177 resmi maçta 124 gole imza atıp 31 de asist yaptı.

Altın Ayakkabı'yı bir önceki sezon 'da attığı 36 golle 'nın Arjantinli yıldızı kazanmıştı.