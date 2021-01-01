Altay Bayındır'ın performansını rakamlar nasıl yorumluyor?

Fenerbahçe'de bu sezon yükselen grafiğiyle adı gündemden düşmeyen Altay Bayındır'ın performansına Opta ve Instat veriyleriyle göz attık.

Sezon başından bu yana sergilediği performansla Fenerbahçe' nin zirve yarışında yer almasında başrolü oynayan isimlerden biri olan genç kaleci Altay Bayındır , Fenerbahçe'nin 1992'de Engin İpekoğlu ile başlayan yerli kaleci geleneğinin de günümüzdeki temsilcisi oldu.

Kuruluşundan bu yana kulüpte sembol haline gelmiş yerli kalecilere sahip olan ve 'Sarı Kanaryalar' lakabını da efsane kalecilerinden Cihat Arman'dan alan sarı-lacivertli takımın kalesini bu sezon başarıyla koruyan Altay, performansıyla da her geçen gün daha fazla güven veriyor.

Süper Lig 'deki ilk deneyimini 2018-2019 sezonunda Ankaragücü kalesinde veren ve o sezon takımının ligde kalmasında büyük rol oynayan milli kaleci, geçtiğimiz sezonun başında Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Volkan Demirel'in futbol kariyerini noktalamasıyla beraber Fenerbahçe'nin yeni 1 numarası olan Altay ilk sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergilemiş ve takımının sezonu yedinci sırada tamamlamasının önüne geçmemişti.

Kurtarış yüzdesi geçen sezona göre yükseldi

Bu sezon yaptığı 63 kurtarışla Süper Lig'in en fazla kurtarışa imza atan altıncı kalecisi olan Altay, yüzde 72.94'lük kurtarış yüzdesiyle de en az 900 dakika süre alan kaleciler içerisinde altıncı sırada yer aldı.

Altay'ın geçtiğimiz sezon Opta verilerine göre yüzde 63.33 olan kurtarış yüzdesini bu sezon yüzde 72.94'e yükseltmesi genç kalecinin tecrübe kazandıkça daha iyi bir performans ortaya koyduğunu gösteren bir veri gibi görünüyor.

Kaleci Kurtarış Yüzdesi Kurtarış Sayısı Doğan Alemdar 78.43 40 Abdulsamed Damlu 77.08 37 Uğurcan Çakır 75 71 Günay Güvenç 73.87 82 Munir Mohamedi 73.81 62 Altay Bayındır 72.94 63 Ertaç Özbir 72.34 34 Marafona 71.25 59 İrfan Can Eğribayat 70.97 67 Gökhan Akkan 70.97 88

Altay kendi yaş grubunda ne durumda?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 'nin futbol analizi ve istatistikleri kurumu Instat'ın verileriyle paylaştığı değerlendirmelerde bu sezonki performansıyla Avrupa'nın en formda 100 kalecisi listesine 80'inci sıradan giren 1998 doğumlu kalecinin genç yaşına rağmen oldukça önemli bir tecrübeye sahip olması da dikkat çeken bir diğer detay.

Instat 'ın raporlarında 1998 ve sonraki yıllarda doğan kalecilerin bu sezonki performansı incelendiğinde bu yaş skalasında Avrupa'daki en formda beş kaleciden biri olduğu belirtilen Altay'ın önünde yer alan isimlerse Milan ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Gianluigi Donnarumma, Krasnodar'dan Matvei Safonov, Leeds United'dan Illan Meslier ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Maximenko.

Kaleci Kurtarış Yüzdesi Instat Index Gianluigi Donnarumma 73 299 Matvei Safonov 77 296 Illan Meslier 68 286 Aleksandr Maximenko 79 284 Altay Bayındır 73 271

Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'den tecrübeli

Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin kendisinden önceki temsilcileri Volkan Demirel ve Rüştü Reçber'in kendisinin yaşındaki günlerine göre daha büyük bir tecrübeye sahip olan Altay'ın bu özelliği genç kaleciyi bu iki isimden ayırıyor.

Volkan Demirel ve Rüştü Reçber'in Altay'ın yaşlarındayken çıktığı maç sayılarının toplamı bile bugüne dek 72 Süper Lig maçı oynayan Altay'ın maç tecrübesinin yanına yaklaşamıyor.

İstatistik Altay Bayındır Volkan Demirel Rüştü Reçber Süper Lig Sezonu 3 3 2 Süper Lig Maçı 72 24 28 Gol Yemediği Maç 17 6 16 Gol Yememe Serisi 2 2 7



