Altay Bayındır, Jorge Jesus'a hayran

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan etkilenmiş görünüyor.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, 2022 yılını ve takımın genel durumunu değerlendirdi.

Takımda oldukça iyi bir birlikteliğin oluştuğunu vurgulayan 24 yaşındaki eldiven, 2022 Dünya Kupası için verilen aranın kendilerine iyi geldiğini bildirdi.

Altay ayrıca Jorge Jesus'tan da övgüyle bahsetti.

Ne söylendi?

Sarı-lacivertlilerin kalecisi, 2022yi şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene. Benim dördüncü yılım ama bu sene daha farklı, pozitif anlamda daha iyi bir hava var. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor.

"Çok iyi bir hocamız, teknik kadromuz var. Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor. Biz de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz.

"Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız... İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti. Dünya Kupası bize de iyi geldi. Ama çalışmalarımıza devam ettik.

"İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır."

Altay Bayındır, Jorge Jesus hakkında ne dedi?

Millî kaleci, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma olumlu hava kattığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Negatif hiçbir şeyimiz yok. Ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman dersine ciddi bir şekilde çalışman gerekiyor, hoca bunların ayrımını çok güzel yapıyor.

"Biz de buna uyum sağladığımız her zaman sonuç alıyoruz. Bu, çok önemli bir nüans. Hocamız bunu sağlıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz, arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor.

"Her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyoruz. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor."