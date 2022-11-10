Altay Bayındır: Bizi başarıya götüren şey Jorge Jesus'un hırsı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, zirvede kalmanın zirvede bulunmaktan daha önemli ve zor olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan kaptan Altay, zirvede kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Altay Bayındır ne söyledi?

"Kazanmak her zaman güzeldir. Ligde ve Avrupa'da konumumuz çok önemli ve değerli. İyi çalışıyoruz. Güzel gidişatın daha değerli olması onu devam ettirebilmekten geçer. Lider olmanın en güzel hissiyatı orada kalabilmektir. Lider olmak zordur ama onu devam ettirmek daha zordur.

Her rakip Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu nitelikte konsantre oluyoruz, hocamızla sürekli en ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Bunları yaptığımız sürece şanssızlıklar yaşamazsak bu gidişatımız devam edecektir diye düşünüyoruz.

Çalıştığımız taktirde meyvelerini alıyoruz. Her gün daha çok üstüne giderek daha iyi olmak için mücadele vereceğiz. Yoğun bir tempodan geçtik. Dinlenmek ve düşünmek adına bizim için güzel bir ara olacak. Profesyonel oyuncularız, aranın ya da devamının önemi yok.

Bizim görevimiz iş zamanı iş, dinlenme zamanı dinlenme. Çok maç oynadık. Bu bizim için güzel bir şey ama dinlenmeyi beslenmeyi her şeyi dört dörtlük yaparsan, iş odaklı olursan sıkıntı yaşamıyorsun. Zaten Avrupa'da birçok takım bu konsepte ayak uyduruyor. Bizim için Trabzonspor maçını aradan önce ya da sonra oynamanın bir farkı yok.

Saha içinde yapman gerekenler belli ama onları sağlıklı yapman için saha dışı hazırlıklar gerekiyor. Beslenmemiz, dinlenmemiz, uyku kalitesi... Bizim hayatımız Samandıra ile ev arasında gelip gidiyor. O yüzden iş odaklıyız. Hocamız yoğun tempoyla çalışıyor.

Dinlendiğimiz sürece zamanında bazı şeyleri programlı yaptığımız taktirde yorgunluk dağılıma uğruyor. Yoğunluk her zaman iyidir. Allah boş duran kulunu sevmez. Her hocanın kendine göre uygulamak istediği sistemi vardır.

Güzel gidişattayız, hocamızın kendine özgü iyi giden ve hepimizin sevdiği futbol anlayışı var. Bizle yakından ilgileniyor. Bu sisteme ayak uydurmak adına tecrübelendik, farklı bir duruma geldik.

Hocamızın karakterini herkes biliyor. Anı fazlasıyla yaşayan biri. Her anın önemini, değerini çok fazla bilen biri. Bunları bize aktarmaya çalışan biri. Bizim için önemli ve değerli bir isim. Saha içi ve dışı hepimizle ilgileniyor.

Futbol sadece sahada oynanmıyor saha dışı analizler oluyor. Bunlar üzerinde de çok duruyoruz. Bize kattığı çok şey var. İsteğini, hırsını azmini sizler de görüyorsunuz. Bizi başarıya götürecek en önemli unsurlarda biri de bu. Elimizden geleni yapacağız.

Duygusal anlamda yer yer üzüldüğüm noktalar oldu çünkü ortada bir şey yokken ciddi boyuta çekilerek bunları yaşadık. Bunlar olabilir yani biz oyuncularız. Kalecide bu durumlar çok ciddi seviyede. Genel olarak söylüyorum bunu.

Taraftarlarımız çok istekli. Bizler gibi kupalar kazanmak istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri, yazılanları çok takmıyorsun. Söylenenleri takarsan kendine inancın, güvenin yok demektir.