Alphonso Davies’in menajerinden Real Madrid’e yeşil ışık

Kanadalı oyuncunun menajeri Nedal Huoseh, Davies’in İspanyol ekibine transferinin kendisini gururlandıracağını söyledi.

Bundesliga’nın son haftasında mucizevi bir şampiyonluk elde eden Bayern Münih, Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies ile bir süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı.

La Liga’da şampiyonluğu Barcelona’ya kaybeden ve kadrosunda yenilenmeye giden Real Madrid’in yıldız oyuncunun transferi için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Davies’in menajeri Nedal Huoseh İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya yaptığı açıklamada oyuncusunun takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Real Madrid'e yeşil ışık

Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic’in görevden alınmasının bu durumda anahtar rol oynadığını belirten Househ, “Şu anda hiçbir anlaşmaya varmadık ve Davies takımın bir parçası. Herhangi bir şeyi doğrulamayız ve hiçbir şeyi inkar edemeyiz” dedi.

Davies’in Real Madrid forması giyme ihtimalinin kendisi için heyecan verici olduğunun altını çizen Househ, “Her zaman Real Madrid’in büyük bir hayranı oldum. 14 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Yönettiğiniz oyunculardan biri böyle bir takıma giderse bu sizin için gurur verici olur ama bu durumun nereye varacağını şimdilik bilmiyoruz” dedi.