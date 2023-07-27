Fenerbahçe’nin eski orta saha oyuncusu kariyerine ilişkin sürpriz bir karar verdi.

Bir dönem Süper Lig’in en etkili orta saha oyuncularından biri olan ve Fenerbahçe’de 2013-2014 sezonunda şampiyonluk da yaşayan milli futbolcu Alper Potuk, Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımına transfer oldu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Makedon takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Gostivar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Alper Potuk'un Türk Milli Takımı formalı görseliyle birlikte, "Geliyor! Cuma'yı bekle!" ifadeleri kullanıldı.

Oktay Derelioğlu'nun eski takımı

Alper'in yeni takımı Gostivar'ı geride kalan sezonda Türk futbolunun efsane golcülerinden Oktay Derelioğlu çalıştırdı. Derelioğlu Mayıs ayında Makedon takımıyla yollarını ayırmıştı.

Tecrübeli oyuncu, altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'dan 2013 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı lacivertli kulüpte yedi sene forma giymişti. Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ankaragücü ve Rizespor'da da oynadı. Deneyimli futbolcu Rizespor'un geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı.