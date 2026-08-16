Alonso'nun talimatıyla: Chelsea, hücum dörtlüsünü satmayı planlıyor

Chelsea, bu sezon hücum hattında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor; teknik direktör Xabi Alonso, ön hatta bulunan 4 oyuncudan aynı anda kurtulmak istiyor.

Chelsea, önümüzdeki günlerde kadrosundaki oyuncu sayısını azaltmak için çabalarını yoğunlaştırmak zorunda kalacak. Zira Xabi Alonso'nun takımı oyuncu bakımından oldukça zengin bir kadroya sahip ve İspanyol teknik adam, özellikle savunma hattında olmak üzere köklü değişikliklerin gerekliliği konusunda daha şimdiden uyarıda bulunmuştu.

Ancak yapılacak işler yalnızca savunma hattıyla sınırlı değil; hücum da önümüzdeki haftalarda büyük değişikliklere ihtiyaç duyuyor ve birçok oyuncunun ayrılması ihtimal dahilinde.

"Foot Mercato" ağı, "Sky Sports"a dayandırdığı haberinde, Chelsea'de bir dizi öne çıkan oyuncunun ayrılığının an meselesi olduğunu aktardı.

Forvetler Liam Delap ve Nicolas Jackson'ın önümüzdeki iki hafta içinde Stamford Bridge'den ayrılması bekleniyor. İki oyuncu, dün cumartesi Real Sociedad'a karşı oynanan hazırlık maçında forma giymedi; bu da onların durumuna ve kulübün onlara hızlı çözümler bulma isteğine dair ek bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Senegalli oyuncu Premier Lig'deki birçok kulübe transfer olmayla anılırken, İngiliz oyuncunun Como takımı için birinci tercih olduğu görülüyor.

Mykhailo Mudryk'in durumu da takip edilmeye değer; Ukraynalı kanat oyuncusunun kiralanması bekleniyor. Zira Chelsea, ona daha fazla oynama süresi vermek ve aynı zamanda hücum hattında yer açmak istiyor.

Ancak Chelsea, başka bir oyuncunun, Suudi Arabistan'dan, özellikle de Hilal kulübünden ciddi ilgi gören Pedro Neto'nun da ayrılışına tanık olabilir.

Londra kulübü, mali hedefleri ile oyuncu sayısını büyük ölçüde azaltma gerekliliği arasında en ideal dengeyi bulmak zorunda kalacak. Delap, Jackson, Mudryk ve muhtemelen Neto'nun satılma ihtimaliyle birlikte, Chelsea bu transferlerden büyük bir meblağ elde edebilir.