Fransız oyuncu Jules Koundé, Barcelona'nın ilk on birindeki yerini kaybettikten sonra kolay bir sezon geçirmiyor; ayrıca ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir aydır sahalardan uzak.

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Eric Garcia'nın seviyesinin yükselmesi ve Koundé'nin performansındaki iniş çıkışlar oyuncuyu olumsuz etkiledi; bunun sonucunda teknik direktör Hansi Flick'in takımındaki rolü giderek azaldı.

Fransız savunmacının önümüzdeki günlerde sakatlar listesinden çıkması ve geri dönerek Katalan ekibine yardımcı olabilir hale gelmesi bekleniyor.

Sport gazetesi, oyuncu şu anda Barcelona'daki durumunu değiştirmeyi ve yerini yeniden kazanmayı düşünse de Koundé'ye Chelsea'nin ilgisinin arttığını aktardı.

İngiliz basınında, özellikle de TeamTalk sitesinde yer alan bilgilere göre Chelsea Fransız savunmacıyla hâlâ yoğun biçimde ilgileniyor.

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Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun yakın zamanda açıkladığına göre Londra ekibi, geçtiğimiz yaz Koundé'yi kadrosuna katma ihtimalini zaten sorgulamıştı ve önümüzdeki kış transfer döneminde onunla anlaşma girişimlerini yenileyebilir.

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Aynı kaynağa göre Chelsea, Malo Gusto'nun olası ayrılığına hazırlanıyor; ayrıca Koundé, teknik direktör Xabi Alonso tarafından da büyük beğeni topluyor.

28 yaşındaki Fransız savunmacı, en üst seviyede büyük tecrübeye sahip bir seçenek ve Chelsea'ye daha fazla savunma uyumu sağlamada yardımcı olabilir.

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Chelsea, 10 hafta geride kaldıktan sonra 16 puanla Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor.

Xabi Alonso özellikle, stoperde ya da bek pozisyonunda oynayabilen Jules Koundé'nin çok yönlülüğünü takdir ediyor; ayrıca kulübü Barcelona'ya iyi bir mali teklif sunmaya hazır olacak.

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Bu bağlamda Katalan kulübü, Londra ekibinin ilgisi resmi bir teklife dönüştüğü takdirde durumu değerlendirmek ve Fransız savunmacının en iyi seviyesine geri dönme kapasitesine güvenip güvenmediğini ya da başka bir kulübe transferine onay verip vermeyeceğini belirlemek zorunda kalacak.

Şu anda Barcelona, Jules Koundé konusunda müzakere kapısını kapatmıyor, ancak açmıyor da.

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Deco liderliğindeki sportif yönetim, bir stoper arayışıyla transfer piyasasını inceliyor ve uygun bir alternatifle anlaşmayı garantiye almadan savunma hattındaki hiçbir oyuncudan vazgeçmeyecek.

Fransız savunmacının, özellikle takımdaki ilk sezonunda teknik direktör Hansi Flick'in projesinin temel unsurlarından biri olduğu göz önüne alındığında bu konu daha da önem kazanıyor. Oyuncunun kendisi ise önümüzdeki dönemde ortam değiştirmeyi ve Barcelona'dan ayrılmayı da dışlamıyor.

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Nitekim söz konusu bilgiler, Koundé'ye Suudi Arabistan'daki kulüplerin de ilgi duyduğuna işaret ediyor; ancak temsilcileri, Spotify Camp Nou'dan ayrılması halinde mutlak önceliğinin Premier Lig'e transfer olmak olduğunu açıkça belirtti.

Her halükârda gerçek şu ki, önümüzdeki haftalar Koundé'nin geleceğinin belirlenmesinde kritik olacak ve onunla ilgili karar, alacağı dakika sayısına ve sahada sergileyeceği seviyeye bağlı olacak.