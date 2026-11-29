Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, İngiliz transfer piyasasındaki kulüplerin gündemine yeniden girdi.

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Haberi aktaran Sport gazetesi, Daily Sports ve TopSkills Sports UK tarafından yayımlanan bilgilere dayanarak Fermin Lopez'in, Xabi Alonso'nun Chelsea kadrosunu güçlendirmek için transfer etmek istediği hedeflerden biri olduğunu yazdı.

Söz konusu kaynakların gündeme getirdiği öneride büyük potansiyele sahip bir isim de yer alıyor: olası bir takas anlaşmasına dahil edilebilecek Brezilyalı Estevao Willian.

Konuşulan iddialara göre Alonso, Fermin Lopez'i Stamford Bridge'deki Chelsea projesinde önemli bir oyuncu olarak görüyor ve transferin tamamlanmasını kolaylaştıracak, oyuncuyu takıma katmasını sağlayacak bir formül üzerinde çalışıyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu, Londra ekibinin Barcelona'yı bu operasyonla ilgilendirmek için kullanmaya çalışacağı koz olacak. Ancak şu ana kadar belgelenmiş resmi bir teklif bulunmuyor; iki kulüp arasında müzakere yapıldığına dair de herhangi bir doğrulama gelmedi.

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Yeni bir girişim

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Fermin Lopez'in Chelsea için neden cazip olduğunu anlamak zor değil. Geriden yaptığı hücum koşuları, ceza sahasını tehdit edebilmesi ve oyuna dahil olurken sergilediği dinamizm, ona orta sahada farklı çözümler üretme imkânı veriyor.

Nitekim Chelsea, iki sezon önce Fermin Lopez'i transfer etmek için Barcelona'ya cazip bir teklif yapmıştı, ancak oyuncu kariyerine Katalan ekibinin formasıyla devam etmeyi öncelikli tuttu.

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Alonso'nun iddia edilen bu isteği, Hans Flick'in tutumuna takılabilir. Barcelona'nın teknik direktörü, milli oyuncuyu kadrosunun temel parçalarından biri olarak görüyor ve ayrılığına onay vermeye hazır olmayacaktır.

Bu da şimdilik spekülasyon olmaktan öteye geçmeyen bir transferin önündeki başlıca sportif engel olacaktır.

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Denklemin diğer tarafında ise Estevao'nun adı öne çıkıyor. Daily Sports'a göre 19 yaşındaki Brezilyalı forvet, Chelsea'de düzenli süre bulmakta zorlanıyor ve bu durum geleceğiyle ilgili spekülasyonları besliyor.

Ancak aynı gazete önemli bir noktaya da dikkat çekiyor: Alonso'nun Brezilyalı oyuncuyu kamuoyu önünde savunduğunu ve takımında önemli bir rolü olacağını vurguladığını belirtiyor.

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Kanat mı, orta saha mı?

Bunun yanı sıra Estevao kanatta oynarken Fermin Lopez, orta sahadan başlayarak takımına hücumda derinlik ve kale önünde etkinlik kazandırıyor.

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Brezilyalı oyuncunun olası katılımı ön hatta yeni seçenekler yaratabilir, ancak tek başına Barcelona'nın oyuncusunun üstlendiği rolleri karşılayamaz. Katalan kulübünün de bu adımın tüm kadrosu üzerindeki etkisini değerlendirmesi gerekecek.

Böylece Fermin Lopez kendini yeniden transfer söylentilerinin merkezinde buluyor. Alonso'ya atfedilen ilgi ve Estevao'nun anlaşmaya dahil edilme ihtimali, dikkat çekici bir transferin ana hatlarını çiziyor; ancak bu, şimdilik Chelsea çevresinden gelen bir niyet beyanından ibaret.