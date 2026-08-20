Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Arjantinli Enzo Fernandez'in takıma dönüşünden bu yana "son derece iyi bir tutum" sergilediğini vurgularken, orta saha oyuncusunun geleceğine dair spekülasyonlar yaz transfer döneminde sürüyor.

Alonso, Fernandez'in şu anda Chelsea ile odaklandığını ve takımın Premier Lig'deki ilk maçında önümüzdeki pazartesi Fulham'a karşı oynamaya hazırlandığını belirtirken, kulübün oyuncunun yeni sezona hazırlık döneminde sergilediklerinden memnun olduğunu ifade etti.

Chelsea, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Fernandez'in menajeri Javier Bastori ile oyuncunun 120 milyon sterlin karşılığında ayrılmasına izin verilmesini öngören bir anlaşmaya varmış ve herhangi bir resmi teklifin sunulması için son tarih olarak 14 Ağustos'u belirlemişti.

Ancak son tarih resmi bir teklif gelmeden geçti; böylece Chelsea, oyuncunun çevresine Fernandez'in mevcut transfer döneminde satılık olmadığını açıkladı.

Alonso: Enzo, Chelsea'nin oyuncusu

Bugün perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Alonso'ya, transfer sezonunun 1 Eylül'de kapanmasıyla Fernandez'in "Stamford Bridge" sahasında kalıp kalmayacağı soruldu.

İspanyol teknik direktör şu yanıtı verdi: "Enzo, Chelsea'nin oyuncusu. Ondan memnunuz ve pazartesi maçına hazırlanıyor."

Alonso, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin aktardığına göre, 25 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası sonrası gruba dönüşünden bu yana "son derece iyi bir şekilde adapte olduğunu" belirterek "çok iyi antrenman yapıyor" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun çok iyi bir tutum sergilediğini görüyorum, istediğimiz de bu."

Manchester City, Fernandez'in durumunu takip ediyor

Alonso'nun sözlerine rağmen, Manchester City'nin Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katma isteği nedeniyle Fernandez'in geleceği hâlâ ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Manchester City, Rodri'nin Barcelona'ya transfer olması ve Bernardo Silva'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılmasıyla orta sahasını güçlendirmeyi arıyor; kulüp ise Chelsea'nin transferin tamamlanma ihtimaline hâlâ açık olduğuna inanıyor.

Manchester City ayrıca Faslı orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna katmak için 85 milyon sterlinlik bir transfer konusunda ileri düzeyde müzakereler yürütüyor.

Fernandez'in Chelsea taraftarıyla ilişkisi mercek altında

Fernandez'in durumu, geçtiğimiz cumartesi Real Sociedad karşısında 3-1 kazanılan hazırlık maçında oyuna sonradan girerken yuhalanmasının ardından taraftarlarla ilişkisi nedeniyle de karmaşık hale geldi; bu sırada diğer taraftarlar ise onu alkışla ve tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarların bu karışık tepkisi, maç boyunca oyuncunun her top temasında tekrarlandı.

Buna karşılık Chelsea, son karşılaşmada Reece James'in yerine oyuna giren Fernandez'e kaptanlık pazubandını vererek ona sahip çıktığını gösterdi.

Fernandez, yazın erken bir döneminde Real Madrid'e transferini güvence altına almaya çalışmış, ancak girişimleri başarıyla sonuçlanmamış; İspanyol kulübü daha sonra oyuncuya ilgi olduğunu yalanlamıştı.

İspanyol basınındaki haberler, Chelsea'nin Fernandez'i satmaya gizlice hâlâ açık olduğunu ve kulübün, oyuncunun geleceğini belirlemeye yardımcı olması için takımın kanat oyuncusu Pedro Neto'yu da temsil eden menajer Jorge Mendes'ten yararlandığını belirtiyor.

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