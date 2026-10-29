Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turunda Liverpool'a penaltı atışları sonucunda elenerek turnuvaya veda etmelerinin ardından hayal kırıklığını dile getirirken, önümüzdeki dönemde Chelsea'nin asıl odak noktasının Premier Lig olacağını vurguladı.

Chelsea, dün akşam Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool ile 1-1 berabere kaldı ve iki takım penaltı atışlarına gitti; penaltılarda ise ev sahibi takım güldü.

Alonso, maçın ardından "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maç her penaltı atışlarına gittiğinde, bazıları turnuvadan elenmenin acımasız olduğunu düşünüyor. Her iki takım açısından da maç son derece başa baştı. Penaltı atışları her ihtimali mümkün kılıyor."

"BBC" kanalının aktardığına göre şunları ekledi: "Oyuncular Anfield Stadı'nda rekabet edebilecek kadar iyi bir performans sergiledi. Bir penaltı yedik ve skor eşitlendi. Her iki takım açısından da maç son derece başa baştı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaleci Mike'ın (Penders) performansı güçlüydü. Ona çok fazla fırsat vermedik ama o istikrarlı ve performansında güçlüydü. Bu ilk yarıda bizim için son derece önemliydi."

Şöyle devam etti: "İşte futbol bu. Bu, işimizin bir parçası. İyi bir seviyede oynuyorduk ve bu sahalara gelmek için gereken de bu. Premier Lig bizim asıl odak noktamız."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Toparlanmak için fazla zamanımız yok çünkü maç cumartesi günü ve erken bir saatte başlıyor, bu yüzden düşünce şeklimizi çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor."

Chelsea, Premier Lig'in dokuzuncu haftasının açılış maçında gelecek cumartesi Old Trafford Stadı'nda Manchester United ile karşılaşacak.

Chelsea, Premier Lig puan durumunda 13 puanla beşinci sırada yer alıyor ve liderlik koltuğundaki Manchester City'nin 8 puan gerisinde bulunuyor.



