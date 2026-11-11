Real Madrid, İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusuyla yaklaşan kış transfer dönemindeki anlaşma yarışında şansını artırabilecek bir gelişme yaşadı; zira muhtemel rakiplerinden biri oyuncuyu kadrosuna katma fikrinden vazgeçti.

Gazeteci Antonio Ruiz'in "Cope" ağındaki "El Partidazo" radyo programında açıkladığına göre, Atletico Madrid içindeki kaynaklar Zubimendi ile Ocak 2027'de herhangi bir müzakere ya da anlaşma niyeti bulunduğunu yalanladı. Böylece Madrid kulübünü oyuncunun hizmetlerini almakla ilgilenenler arasında gösteren haberler de yalanlanmış oldu.

Atletico'nun tutumu, oyuncunun dosyasında dikkat çekici bir gelişme teşkil ediyor; özellikle de İngiliz "Independent" gazetesinin dün Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid'in oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyduğunu belirtmesinin ardından, teknik direktör Mikel Arteta'nın hesaplarında rolünün azalması nedeniyle Arsenal'den ayrılma olasılığı gündemdeyken.

Real Madrid'in en öne çıkan rakibi Chelsea

Atletico Madrid yarıştan çekilmiş olsa da Zubimendi'yi kadroya katma rekabeti kolay olmayacak. "Cope" raporunun ortaya koyduğuna göre, oyuncu Arsenal'den ayrılmaya karar verirse Chelsea en olası destinasyon olacak; çünkü teknik direktör Xabi Alonso, Real Sociedad'da birlikte çalıştıkları dönemden beri ona inanıyor.

Bu durum, Londra kulübünü görece ileri bir konuma yerleştiriyor. Öte yandan Real Madrid, 2025 yazında Real Sociedad'dan ayrılarak Arsenal'e katılan oyuncuyu İspanya Ligi'ne geri kazandırmak için harekete geçme fırsatı bulabilir.

60 milyon sterlin transferi zorlaştırıyor

İlgilenen kulüpler önündeki ana engel Arsenal'in mali talepleri. "Independent"ın teyit ettiğine göre, İngiliz kulübü Zubimendi'den 60 milyon sterlinin altında bir bedelle ayrılmaya hazır olmayacak; bu da oyuncuyu Real Sociedad'dan almak için ödediği miktar.

İspanyol orta saha oyuncusunun ayrılma olasılıkları, Arteta'nın elindeki seçeneklerin bolluğu nedeniyle artıyor; özellikle geçen yaz Brezilyalı Bruno Guimarães ile 85 milyon sterlin karşılığında anlaşılmasının ve teknik direktörün son dönemde orta sahada Guimarães ile Declan Rice'a yaslanmasının ardından.

Zubimendi'nin geleceği aynı zamanda Arsenal'in hücum planlarına da bağlı; zira Arteta, topla ileri çıkma kabiliyetine sahip hızlı bir kanat oyuncusu katmak istiyor ve kulüp, transfer için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla büyük bir satış işlemini tamamlamaya ihtiyaç duyabilir.

Real Madrid oyuncunun tutumunu beklerken, Atletico Madrid'in ona olan ilgisini yalanlaması İspanyol başkenti içindeki muhtemel rakiplerin sayısını azaltıyor; ancak Chelsea'nin olası müzakere hattına güçlü bir şekilde girmesi ve Arsenal tarafından beklenen mali kararlılık göz önüne alındığında bu, Madrid kulübüne belirleyici bir üstünlük sağlamıyor.