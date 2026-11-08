Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, takımının Sunderland'e karşı tek golle kaybettiği maçın ardından mazeretler aramadı ve oyuncularının gerek savunmada gerek hücumda istenen seviyeyi gösteremediğini itiraf etti.

Sunderland'in galibiyet golünü kaydettiği penaltı kararı, hakemin Levi Colwill'in Brian Brobbey'i düşürdüğünü değerlendirmesinin ardından geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Chelsea'nin kalecisi Mike Penders, penaltı kararını eleştirerek Sky Sports kanalına şunları söyledi: "Bana göre penaltı değildi. Ona neredeyse hiç dokunmadı ve bence durum tam tersiydi, çünkü ona asılan oydu."

Metro gazetesi, Alonso'nun İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamaları yayımladı. Alonso şöyle konuştu: "Pozisyonu tekrar izlemedim. Hakem hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Mesele bizim yaptığımız bir hatayla ilgili ve daha iyi bir performans sergileyebilirdik."

Sözlerine şunları ekledi: "Bence bu, daha iyi savunabileceği bir pozisyondu. Bu bizim hatamız."

Alonso, Brobbey'in maç boyunca sergilediği performansa hayranlığını dile getirdi; bu sadece penaltı kazanmasından dolayı değildi, aynı zamanda savunmacılarının fiziksel olarak güçlü Hollandalı forvetle daha iyi başa çıkabileceğini düşündüğü içindi.

Alonso şunları açıkladı: "Neredeyse hiç yoktan gelen kontra ataklardan iki fırsat yakalayabildi ve ayrıca penaltı kazandı. Ama biz buna hazırlanıyorduk, onunla başa çıkmaya çalıştık ve daha iyi bir performans sergileyebilirdik."

Sözlerine şöyle devam etti: "O durdurulamaz bir oyuncu değil. Durdurulabilir, ama bu bugün yaptığımızdan daha iyi savunmayı gerektiriyor."

Real Madrid'in eski teknik direktörünün, savunmacılarından gördüklerinden hoşlanmadığı açıktı; ayrıca ön hattaki oyuncularının sergilediği performans nedeniyle de hayal kırıklığına uğradı.

Şöyle konuştu: "Bence muhtemelen bir puandan fazlasını hak etmiyorduk. Açıkçası pek bir şey olmadı. Galibiyeti hak edecek kadarını ortaya koymadık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Alçak blokla savunan bir takımla karşılaştık ve daha fazla fırsat yaratmak için sahanın son üçte birlik bölümünde biraz sabır, kalite ve yaratıcılıktan yoksun kaldık. Topu bir taraftan diğerine taşırken daha istikrarlı olmamız gerekiyordu, ama bunu yeterince yapamadık."

Alonso'ya, Sunderland'in fiziksel üstünlüğünün Chelsea oyuncularına gücünü dayatmasını sağladığı belirtildiğinde, teknik direktör şöyle yanıt verdi: "Fiziksel bir üstünlüğe maruz kalmadık. Daha iyi savunabileceğimiz pozisyonlar vardı ve hücumda daha iyi değerlendirebileceğimiz başka pozisyonlar da vardı."