Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Everton karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sırasında başından korkunç bir sakatlık geçiren kalecisi Emiliano Martinez'in dönüşü için bir zaman çerçevesi verdi.

Martinez, Everton defans oyuncusu Jarrad Branthwaite ile yaşanan sert ve acı verici çarpışmanın ardından aceleyle hastaneye kaldırıldı. Martinez yüksek bir orta topunu almak için kalesinden çıktığı sırada iki oyuncunun kafaları birbirine çarptı.

Arjantinli kaleci, çarpışmanın üzerinden 8 dakikadan fazla süre geçtikten sonra sedyeyle taşınmadan önce saha içinde oksijen aldı. Alonso maçın ardından kalecinin bilincinin yerinde olduğunu doğruladı.

Martinez çarpışmanın ardından başarılı bir ameliyat geçirdi ve Instagram hesabından hastane yatağından durumuyla ilgili bir güncelleme paylaşarak birkaç hafta içinde dönmeyi beklediğini söyledi.

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Yarın cumartesi oynanacak Chelsea-Tottenham maçının basın toplantısında Alonso'nun yaptığı açıklamaları The Independent gazetesi yayımladı. Alonso şunları söyledi: "Martinez'in durumu düzeliyor. Ameliyat oldu ve her geçen gün daha iyi hissediyor, ama yine de beklememiz gerekiyor."

Alonso sözlerine şöyle devam etti: "Birkaç haftaya ihtiyacı olacak. Umarız bu süre beklediğimizden daha kısa olur, ama beklememiz gerekiyor. Olumlu olan şey, kendini daha iyi hissetmesi. Durumunu takip eden doktorların ve cerrahların görüşlerini dinlemesi gerekiyor, ama sakatlığın ciddi olduğu göz önüne alındığında durumu iyi."

Martinez'in yokluğu, 21 yaşındaki yedek kaleci Mike Penders'a önümüzdeki dönemde takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı kapısını açıyor.

Bu fırsatın, Chelsea'nin rakibi Tottenham'ı ağırlayacağı maçta başlaması bekleniyor.

Belçikalı kaleci geçen sezonu Strasbourg'a kiralık olarak geçirmiş ve Premier Lig'de ilk kez Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan Everton karşılaşmasında yedek olarak sahaya çıkmıştı.

Xabi Alonso, genç kalecinin sorumluluğu üstlenme ve ışıkların altında boy gösterme kabiliyetine olan güvenini dile getirdi.

Alonso şöyle konuştu: "Hazır. İyi çalışıyor ve kupalarda iki maç oynayarak iyi bir seviyeye sahip olduğunu gösterdi. Everton karşısında oynadığında da kişiliğini ve potansiyelini ortaya koydu. Bu yüzden böyle durumlarla başa çıkmaya hazır bir oyuncu grubumuz var."

Daha önce Penders ile ülkesinden Chelsea'nin eski kalecisi Thibaut Courtois arasında karşılaştırmalar yapılmıştı ve Alonso bunu açıkça kabul ediyor.

Chelsea'nin teknik direktörü şunları söyledi: "Pek çok benzerlik var, sadece milliyet açısından değil, aynı zamanda fiziksel yapı, iki ayağını kullanabilme ve hava toplarındaki üstünlük açısından da."

Alonso ekledi: "Dünya Kupası sırasında Thibaut ile de konuştum ve ona Mike'ı sordum. Kendisi de aralarında benzerlikler gördüğünü söyledi. Ona yardım etmemiz ve destek olmamız gerekiyor, ama o şu an ve gelecekte güvendiğimiz kalecimiz."



