Alonso, Chelsea'yi Real Madrid'in yıldızına doğru güçlü bir şekilde itiyor

Görünüşe göre yaz transfer piyasası hiç sakinleşmiyor. Real Madrid'in Marc Cucurella ile yaptığı sürpriz transferi açıklamasından birkaç gün sonra, Chelsea kulübü bu yaz İspanya'nın başkentinden ayrılabilecek olan İspanyol bek Álvaro Carreras'ın durumunu takip etmek için devreye girdi.

İngiliz gazeteci Simon Phillips'in ortaya çıkardığı ve İspanyol "AS" gazetesi tarafından da doğrulanan bilgilere göre, Carreras, Chelsea'nin savunmanın sol kanadını güçlendirmek için değerlendirdiği isimler listesine girdi.

Kaynaklar, bu adımın henüz keşif aşamasında olduğunu, Londra kulübünün oyuncuyla sözleşme imzalama olasılığını ve piyasada bulunup bulunmadığını araştırdığını belirtti.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Carreras'ı kadroya katma fikrinin en önemli destekçilerinden biri olarak görülüyor. Alonso, Real Madrid'de görev yaptığı dönemden beri Carreras'ı çok iyi tanıyor. Ayrıca, daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı takımında oynamış ve 2022-2023 sezonunu İngiltere Birinci Lig'de Preston North End'e kiralık olarak geçirmiş olması nedeniyle, Kariras'ın İngiliz ligine uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceğini düşünüyor.

Kariyeras ise, kulüp onu transfer listesinin dışında görmese de, Real Madrid'den geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama almadı.

Oyuncu, José Mourinho'nun Cocorela'ya rakip olması için tercih ettiği isim olurken, Fran García da bu pozisyon için bir başka aday olarak gösteriliyor.

Kulübün son dönemdeki büyük harcamalarının ardından mali dengeyi yeniden sağlamak amacıyla, bu yaz Real Madrid'in üç sol bekinden birinin ayrılması bekleniyor.

Brezilyalı genç bek Dener'i 10 milyon avroya, Portekizli Giovanni Cuenda'yı ise 51 milyon avroya kadrosuna katan Chelsea, Santiago Bernabéu'daki ilk sezonunda istikrarsız bir performans sergileyen Carreras'a yeni bir başlangıç sunabilecek yeni bir transfer için hazırlık yapıyor gibi görünüyor.