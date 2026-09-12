Alonso Chelsea oyuncularını suçladı: Mutlu değilim, hak ettiğimizi aldık

Chelsea'nin Hull City ile 2-2 berabere kalması, Chelsea'nin bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı; ancak takım aynı zamanda Premier Lig'deki ilk dört maçının her birinde iki veya daha fazla gol yedi ve bu, 11 yıl sonra ilk kez yaşandı.

Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar hiçbir takım, Crystal Palace ve Ipswich Town hariç, kalesinde 9 kez topu gören Chelsea'den daha fazla gol yemedi. Ancak sorun, teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişinden önce başlamıştı; Chelsea ligde artık üst üste 20 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Geçtiğimiz ocak ayından beri süren bu seri, takımın 65 yıldır yaşadığı en uzun seri niteliğinde. Alonso, maç sonrası hâkim olan hissi özetleyerek takımının daha iyi mücadele etmesi ve birebir mücadelelerde "kırılgan" olmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Rodgers, Palmer ve Joao Pedro'nun bu sezon hücumda parladığı bir dönemde Chelsea, savunmaya yönelik çözümler bulmaları gerektiğinin farkında.

Alonso, BBC tarafından yayımlanan açıklamalarında şöyle konuştu: "Galibiyet golünü atmak için bir veya iki iyi fırsatımız vardı, ama bunu değerlendirmeyi başaramadık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlu değilim. Daha iyi bir performans sergileyebiliriz. Hak ettiğimizi aldık. Daha sağlam ve daha kontrollü olmamız gerekiyor. Yeni oyuncularımız ve yeni bir teknik ekibimiz var. İçinden geçtiğimiz süreç bu. Birkaç ay içinde daha iyi kontrol sağlayabileceğimizden eminim."

Bununla birlikte İspanyol teknik direktör, dörtlü savunmaya geçme kararının son dönemdeki savunma sorunlarına bir çözüm olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üç ya da dört savunmacıyla oynadığımızı söyleyebilirsiniz, ama mesele oyuncu seçimiyle, onların özellikleriyle ve en iyi performanslarını gösterdikleri mevkilerle ilgili."

Alonso şöyle devam etti: "Bugün Malo Gusto ile oynadık; iyi mevkilere açılıyor, onu bulmaya çalışıyordu ve sağ tarafta diğer oyuncularla oyunu bağlıyordu. Bu yüzden benim için büyük bir değişiklik değildi."

Hato'yu maçın iki devresi arasında oyundan almanın taktiksel bir karar olduğunu da ekleyen Alonso, ardından Chelsea'nin sorunlarını düzeltmenin nelere ihtiyaç duyduğunu ayrıntılı biçimde ele aldı.

Alonso şunları söyledi: "Bütün bunlar keyifli olabilir, ama umarım bir gün bunun sıkıcı bir maç olduğunu, kazandığımızı ve rakibe bu keyifli anları yaşatmadığımızı söylersiniz. Ancak kesin olan şu ki, bu durum yaptığımız bazı hataları tekrarlıyor; bunları düzeltmek zaman alacak ya da belirli anlar gerektirecek; öne geçtiğimizde hâlâ mücadele etmemiz ve onlara bu kadar kolay geri dönme fırsatı vermememiz gerekiyor. Özellikle ilk golde çok daha iyi bir performans sergileyebilirdik."

Şu vurguyu yaptı: "Onlara bu umudu verdiğimizde son derece kırılgandık; çünkü o ana kadar maçı kontrol ediyor ve fırsatlar üretiyorduk. Ancak elimizdeki momentum değişti, onunla birlikte maçın havası ve sonucu da değişti. Bu, tartışmamız ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu; daha iyi olacağız, ama şu anda performansımızı etkiliyor."

Sözlerine şöyle ekledi: "Genel olarak, oyunun her yönünde savunmadan daha iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Bunun büyük bir konu ve bizim için başlıca odak noktası olduğunu biliyoruz. Kesinlikle, sadece 4 maç oynadık, ama gol yeme noktasında bu gidişatı sevmiyorum ve çok daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Açık oyun, duran toplar, uzun toplar, sağlamlık ve mücadele ruhu... Daha iyi bir performans sergileyebiliriz."