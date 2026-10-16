Alonso, Chelsea'nin devre arası transfer planını değiştirmeyi reddediyor

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'in yedinci haftasında yarın cumartesi günü oynanacak Everton maçı öncesinde futbolcusu Reece James'in sakatlığının detaylarından bahsetti.

Football.London sitesi, Alonso'nun basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. İspanyol teknik adam, "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık, özellikle de James adına. Milli ara sonrası iyi bir başlangıç yapmak istiyordu ama son antrenman seansında sakatlandı" dedi.

Alonso şöyle devam etti: "Dikkatli olmak ve tetkiklerin sonuçlarını beklemek istedik, ancak ameliyat şu anda başarıyla gerçekleştirildi ve ona desteğimizi sürdüreceğiz. Dönüşü için bir tarih belirlemeyeceğiz ama birkaç hafta sahalardan uzak kalacak."

İspanyol çalıştırıcı, "Sakatlıklarla baş edip çalışmaya devam etmek için güvenebileceğimiz bir kadromuz var. Elimizdeki oyuncularla işleri iyi yönetebileceğimizi düşünüyorum" diye ekledi.

Gelecek maçlar EVE Premier Lig 07:30 CHE

Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: "James'in sakatlığı, onun yerini doldurmak için bir oyuncu transfer etmek adına kış transfer dönemine yaklaşımınızı etkiler mi? Hayır, böyle düşünmüyorum; çünkü o döneme kadar, belki haftalar öncesinde dönmüş olmasını bekliyoruz. Göreceğiz, dönüş tarihi kesin olarak belirlenmiş değil, dolayısıyla bu sakatlık planlarımızı etkilemeyecek."

Everton maçıyla ilgili olarak ise, "Yüksek yoğunluk, büyük bir efor ve hızlı bir tempo gerektiren bir maç olacak. Daha önce o stadyumda bulunmadım ama bana güzel bir stadyum olduğunu ve harika bir atmosfere sahip olduğunu söylediler; bu yüzden maçı oynamayı bekliyoruz" yorumunu yaptı.

İspanyol teknik direktör şöyle devam etti: "Herkes Chelsea'nin kalesini gole kapatması gerektiğini söylüyor. Bunu başarmak için hücum gücünüzden bir şeyler feda etmeniz gerekiyor mu? Hayır, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ve kaleyi gole kapatmanın zamanla geleceğini düşünüyorum."

Alonso şunları vurguladı: "Bu bir takıntıya dönüşmemeli; temel hedefimiz kazanmak ve mümkün olan en iyi şekilde rekabet etmek. Kalemizi gole kapatmayı başaracağımızdan eminim. İyi bir dengeyle ve maçın gidişatı üzerinde uygun bir kontrolle oynamak istiyoruz, ama aynı zamanda fırsatlar da üretmek istiyoruz. Sahip olduğumuz hücum gücü harika; oyuncular birbirleriyle iyi uyum sağlıyor ve anlaşıyor."

İspanyol çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı: "Bu imkânlardan azami ölçüde faydalanmayı sürdürmeli, aynı zamanda daha fazla süreklilik sağlamak için çalışmalıyız. Şu ana kadar bazı yönlerden memnun değildik, ancak önümüzdeki dönemde daha iyi bir performans sergileyeceğimiz konusunda iyimserim."