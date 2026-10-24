Alonso, büyük hatanın ardından "Courtois'nın halefini" suçlamayı reddetti

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, kulübünün kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde Premier Lig'de Tottenham'a karşı aldığı 2-0'lık yenilginin ardından hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

Kaleci Mike Penders kendi kalesine kendi kalesine gol atarken, Mathys Tel de muhteşem bir gole imza atarak Tottenham'a Stamford Bridge'de unutulmaz bir gece yaşattı.

Football London sitesi, Alonso'nun basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Alonso şunları söyledi: "Hem sonuç hem de oyun nedeniyle kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devre arasında konuştuk ve maçın gollerle, özellikle de ilk golle belirleneceğine dair bir hissim vardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarı dengeliydi, onların tarafından yarı tehlikeli bazı fırsatlar, bizim tarafımızdan da benzer bazı fırsatlar oldu. İlk golü yediğimiz anda her şey değişti."

Şunları ekledi: "Neredeyse hemen ardından, bir tepki göstermek istediğimiz sırada Cole Palmer'ın kırmızı kartı geldi ve işler ters yönde ilerledi. Belki daha iyi bir performans sergileyebilirdik, dolayısıyla bu, üzerinde düşünmeyi ve gözden geçirmeyi hak eden büyük bir maç, özellikle de güçlü bir rakiple karşı karşıya geldiğimiz için."

Şöyle açıkladı: "Bu maç Cole Palmer için bir ders olabilir mi, çünkü Matheus Fernandes olayında atılmadığı için belki şanslıydı? İki pozisyonu da televizyonda izlemedim, ama bana aktarılanlara göre hakem muhtemelen doğru kararı verdi."

Şunları vurguladı: "Bir gol yediğinizde ve muhtemelen 15 ila 20 dakika kala 0-1 geride olduğunuzda, maça doğru şekilde devam etmemiz gerekir. Palmer'la konuşabilmem için pozisyonu gözden geçirmem gerekiyor, ama bu kesinlikle gelecekte ders alması gereken bir tecrübe."

Şunları belirtti: "Bence Cole Palmer, maça odaklandığında ve oynamaktan keyif aldığında farklı bir konumda oluyor. Ama bugün, yediğimiz ilk golün ardından sakin kalmayı ve olgunluk göstermeyi gerektiren bir andı ve bu herkes için geçerli."

João Pedro'nun sakatlığı hakkında ise şunları söyledi: "Büyük bir sıvı birikmesi yaşadığı için durumun ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz. Sakatlığı dün hissetti ve durumu tam olarak öğrenebilmek ve sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu bilebilmek için muhtemelen testlerin yapılacağı yarına kadar beklememiz gerekiyor."

Şunları söyledi: "Mike Penders gibi genç bir kaleciyle nasıl başa çıkar ve bu tür bir hatayı aşmasına nasıl yardımcı olursunuz? Birlikte kazanır, birlikte kaybederiz; hatalarla başa çıkmak ve onları aşmak işin bir parçası, bu şahsen benim için de herkes için de geçerli."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Mike'ı destekliyoruz, takımın geri kalan oyuncularını da destekliyoruz. Bu hatadan ders alacak ve daha iyi bir performans sergileyebileceğini kanıtlamak isteyecek; bizim de gelişebileceğimizi ve daha iyi bir performans sergileyebileceğimizi göstermemiz gerekiyor."

Xabi Alonso, maç öncesindeki basın toplantısında Belçikalı Mike Penders'ın, Real Madrid'in kalecisi hemşerisi Thibaut Courtois'ya çok benzediğini vurgulamıştı.