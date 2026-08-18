Chelsea'nin yeni teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, takımın yıldızı Cole Palmer'ı yeni sezonda en iyi seviyesine döndürmeye yönelik planının hatlarını açıklarken, oyuncunun parlamasının tüm takımın başarısı için temel bir şart olduğunun altını çizdi.

Palmer (24 yaşında), Stamford Bridge'de Chelsea forması altında geçirdiği ilk iki sezonda olağanüstü performanslar sergilemiş, ardından (2025-2026) sezonunda seviyesi düşmüş, fiziksel formundaki gerileme ve sakatlıklardan etkilenmişti. Bu gerileme, kendisinin son dönemde Dünya Kupası'na katılan İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasına yol açtı; bu da yalnızca iki yıl önce EURO 2024 finalinde İngiltere için o meşhur golü atmasının ardından geldi.

Alonso yönetiminde sezon öncesi tam bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra, İspanyol teknik adama Chelsea'nin Premier Lig'deki açılış maçı olan Fulham karşılaşması öncesinde pazartesi günü genç oyuncunun enerjisinin nasıl yeniden şarj edileceği soruldu ve İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şu yanıtı verdi: "İlk adım tamamen fiziksel olmalı; zira oyuncunun tam anlamıyla toparlandığını hissetmesi ve sahada elindeki en yüksek performansı sergileyebilmek için yüzde 100 hazır olması gerekiyor."

Alonso, planının boyutlarını açıklayarak şunları ekledi: "Bu hazırlığa ve yüksek forma ulaştığı anda, sıra öz güvene geliyor; sistemin etkinliğini hissetmesi, oyun tarzının keyfini çıkarması ve taktiksel sorumluluklarını kavraması gerekiyor. Cole gerçekten olağanüstü bir oyuncu ve eğer büyük bir Chelsea sunmak istiyorsak, Cole'u en muhteşem halinde görmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden, topun ona uygun alanlarda ve uygun zamanlarda ulaşmasını sağlayacak güçlü ve istikrarlı bir taktiksel yapı kurmak için çalışıyoruz; o zaman performanstaki farkı kendisi yaratacaktır."

Palmer, daha önce de Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına değinmiş ve bu dışlanmanın kendisine yeteneklerini yeniden kanıtlamak için büyük bir motivasyon verdiğini vurgulamıştı. Ayrıca, teknik direktör Thomas Tuchel'in milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıklamasının hemen ardından Alonso'nun kendisiyle iletişim kurmaya ve psikolojik destek sunmaya özen gösterdiğini açıklamış; oyuncu tarafından büyük takdir gören bu jesti dile getirmişti.

Aralarında geçen ilk konuşmaların niteliği hakkında Alonso şunları söyledi: "Ona bu sezonun herkes için bir dönüm noktası olduğunu ve gerçekleştirmeye çalıştığımız bu büyük yılda muazzam bir iz bırakabileceğini söyledim. Ama bundan daha önemlisi, öz güven duymasını ve sunduğu futbolun keyfini çıkarmasını istedim; ona bunu başarması için yardım etmek de hepimizin görevi."

Palmer ise sakatlıklarından tamamen iyileştiğini teyit ederek, geçen sezon kasık bölgesindeki ağrıların etkisi altında birkaç maça çıktığını ve "o dönemde oynamaması gerektiğini" itiraf etti. Palmer şöyle konuştu: "Şu anda kendimi harika hissediyorum; yazın tatil olarak elde ettiğim yedi hafta sağlığımı geri kazanmama büyük katkı sağladı ve yeniden başlamaya tamamen hazırım."

Hatırlatmak gerekirse, Chelsea (2026-2027) sezonundaki yoğun yolculuğuna pazartesi günü deplasmanda Fulham ile karşılaşarak başlıyor; ardından perşembe günü Lig Kupası ikinci turunda Luton Town'ı ağırlayacak, daha sonra pazar günü Premier Lig'de Brighton ile karşılaşacak.