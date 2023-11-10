Almanya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? A Millî Takım'ın aday kadrosunda kimler var? GOAL Türkiye, bildiriyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın, Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleci: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır Haberin devamı aşağıda Defans: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz Orta saha: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan Gelecek maç Hazırlık Maçları GER TUR Maç önizlemesi Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı. Almanya Türkiye maçı ne zaman? A Millî Takım, önümüzdeki millî arada 18 Kasım'da Almanya ile Berlin'de hazırlık maçı oynayacak. Vincenzo Montella'nın öğrencileri ardından EURO 2024 Elemeleri'nde grubun son maçında 21 Kasım'da Galler'e konuk olacak.