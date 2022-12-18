Hamann, Portekizli yıldızın Fas yenilgisinin ardından sergilediği tutumu bir hayli sert eleştirdi.

Almanya Millî Takımı'nın eski oyuncusu Dietmar Hamann, Cristiano Ronaldo'ya adeta ateş püskürdü. Yorumculuk yapan Hamann, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun tavırlarını sert şekilde eleştirdi.

Eski orta saha, Ronaldo'ya 'onursuz' dedi.

Ne söylendi?

RTÉ Soccer kanalında 2022 Dünya Kupası'nı yorumlayan Hamann, şunları söyledi: "Bir hafta kadar önce sahayı terk eden ve en büyük yıldızlardan biri olan Ronaldo'nun tarihi bir zafere imza atan Fas'ı tebrik edecek onuru bile yoktu."

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in elenmesinin ardından ne yaptı?

Fas, sürpriz bir şekilde Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve maça yedek başlayan Ronaldo, son düdüğün çalmasıyla birlikte soyunma odasına gitti.

Bu esnada gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcunun Fas takımını tebrik etmemesi Hamann'ın tepkisini çekti.

Cristiano Ronaldo ne demişti?

Fas mücadelesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ronaldo, şunları söyledi: "Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu rüya için çok mücadele ettim."

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Şu anda serbest oyuncu olan Ronaldo, kulüp futbolunda ligler başlamadan önce kendisine bir takım arıyor.

Yıldız oyuncu, bireysel çalışmalarını Real Madrid'in antrenman sahasında sürdürüyor.