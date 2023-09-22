Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu

Almanya Futbol Federasyonu ev sahibi olacakları EURO 2024'te milli takımı Julian Nagelsmann'ın çalıştıracağını duyurdu.

Almanya Futbol Federasyonu önümüzdeki yaz Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 öncesinde Hansi Flick’ten boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine Avrupa Şampiyonası için kısa süreli bir anlaşmayla son olarak Bayern Münih’i çalıştıran Julian Nagelsmann’ın getirildiğini açıkladı.

Bu gelişme sonrası Almanya’nın son iki teknik direktörü de son olarak Bayern Münih’i çalıştıran isimlerden seçilmiş oldu.

Nagelsmann ne söyledi?

“Kendi ülkemizde düzenleyeceğimiz bir Avrupa Şampiyonası var. Bu birkaç on yılda bir gerçekleşecek oldukça özel bir şey. Her şeyi harika olan bir ülkede harika bir turnuva olacak. Bu meydan okumayı kabul etmek için büyük bir istek duydum. Çok iyi bir takım oluşturabileceğimize inanıyorum”

Almanya Sportif Direktörü Rudi Völler ne söyledi?

“Julian Nagelsmann milli takımın başına getirmek istediğimiz ilk adayımızdı. Kendisi sadece çok iyi bir teknik direktör değil aynı zamanda henüz çok genç yaşta olmasının da etkisiyle bir takımı ve tüm çevresini motive edip büyütebilecek yeteneklere sahip. Futbola olan tutkusu gözlerinden bile okunuyor ve bulaşıcı bir durum. Julian Nagelsmann, nitelikleri ve kişiliğiyle, yaz aylarında kendi ülkemizde harika bir Avrupa Şampiyonası yaşamamızı sağlayacak”

36 yaşındaki teknik adamın görevdeki ilk maçı 14 Ekim'de Hartford'da (ABD) ABD'ye karşı olacak ve birkaç gün sonra da Philidelphia'da Meksika'ya karşı bir başka dostluk maçı oynanacak. Bayern, Nagelsmann'a bu yılın Mart ayında görevden alınmasına rağmen 2026 yılına kadar geçerli olan sözleşmesini feshetmesi için 1,5 milyon euro tazminat ödeyecek.