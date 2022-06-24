Almanya'daki transseksüel futbolcuların erkek veya kadın takımlarında oynamalarına izin verildi

Karar, Almanya'daki profesyonel futbolu, örneğin Bundesliga'yı kapsamıyor.

Almanya'daki transseksüel ve çift cinsiyetli futbolcuların erkek veya kadın takımlarında oynamalarına izin verilecek.

Alman Futbol Federasyonu (DFB), amatör ve altyapının yanı sıra futsal için de kararını açıkladı.

Daha önce, bir kişinin erkek veya kadın takımında oynamaya uygun olup olmadığını belirleyen kimlik belgelerinde belirtilen cinsiyetti.

Ancak 2018'den beri Almanların kimlik belgelerinin cinsiyet bölümünde 'çeşitli' ve 'referans yok' seçenekleri var.

Ne söylendi?

DFB, "2018'den beri insanların 'çeşitli' olarak nüfus kütüğüne kaydolması mümkün olduğundan, bu statüye sahip kişilerin sayısında artış oldu." dedi.

"Bu aynı zamanda futbol oynayan insanları da etkiliyor ve bu da net kurallara duyulan ihtiyacı daha önemli hale getirdi."

Karar, Almanya'daki profesyonel futbolu, örneğin Bundesliga'yı kapsamıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, 18 yaşından küçüklerin doğum cinsiyetlerine bakılmaksızın karma bir takımda veya kız veya erkek takımında oynayabileceğini, ancak 18 yaş ve üzerindeki trans oyuncuların, belirledikleri cinsiyetlerinde oynamak için onay başvurusunda bulunmaları gerektiğini belirtiyor.

Transseksüel sporcuların kadın sporlarına katılımını eleştirenler, akranlarına orantısız bir avantaj sağladıklarını söylüyor.

Salı günü, Federasyon Başkanı Debbie Hewitt, trans sporcuların kadın sporuna dahil edilmesi konusundaki tartışmanın "gerçekten zor bir konu" olduğunu söyledi.

Dünya sporunda örnekler

Uluslararası Yüzme Federasyonu FINA, geçen hafta trans sporcularla ilgili ergenlik dönemini baz almıştı ve trans sporcuların kadın turnuvalarında yarışmasını engellemişti. DFB'nin kararı da FINA ile birlikte geldi.

Geçen hafta, bisiklet dünyasının yönetim organı olan UCI, kurallarını sertleştirdi ve erkekten kadına geçiş yapan bir binicinin kadın yarışlarında yarışabilmesi için geçen süreyi iki katına çıkardı.

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