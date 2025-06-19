Alman devi 150 milyon euroluk yıldızın alternatifi olarak Arda Güler'i seçti

Leverkusen, Wirtz'ın muhtemel Liverpool transferi sonrası gözünü milli futbolcu Arda Güler'e çevird.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Bundesliga’nın son şampiyonu Bayer Leverkusen’in radarında.

Sport Bild’in haberine göre, Florian Wirtz’ın Liverpool’a transferinin gerçekleşmesi halinde, Leverkusen onun yerini doldurmak için ilk olarak Real Madrid’den Nico Paz’ı hedefliyor. Ancak Arjantin asıllı oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde, alternatif isim olarak Arda Güler gündeme gelecek.

Xabi Alonso yönetiminde geçen sezon Bundesliga’yı namağlup şampiyon tamamlayan Leverkusen, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde de iddialı bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Bu doğrultuda, orta saha ve hücum hattında oyun kurucu özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyan kulüp, Wirtz’ın ayrılığı sonrası doğabilecek boşluğu kapatmak için hazırlıklara başladı.

Listenin ilk sırasında Real Madrid’in 19 yaşındaki yeteneği Nico Paz yer alıyor. Madrid ekibi, Paz’ın bonservisini elinde tutsa da oyuncuya dair geleceğe yönelik ciddi planlar yapıyor. Paz’ın ayrılığı konusunda kulüp içinde fikir birliği sağlanamazsa, Leverkusen bu kez rotasını Arda Güler’e çevirecek.

Ancelotti düzenli forma vermedi

Fenerbahçe’den büyük beklentilerle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezonun ardından takımda sınırlı süre alabildi. La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başlayan Güler, yeteneğini kısa sürelerde sergilese de Carlo Ancelotti döneminde düzenli forma şansı bulamadı.

Bu durum, genç oyuncunun gelecek sezon daha fazla oynayabileceği bir kulübe kiralık olarak gitme ihtimalini artırdı.

Arda'nın pozisyon olarak hem merkezde hem de sağ kanatta oynayabilmesi, Leverkusen’in hücum çeşitliliği açısından değerli bir özellik olarak değerlendiriliyor. Ayrıca genç yaşına rağmen uluslararası deneyimi ve Türkiye Milli Takımı'ndaki performansı da kulüplerin ilgisini artırıyor.

Transfer sürecinde en önemli unsur, Real Madrid’in oyuncuyu tamamen mi göndereceği yoksa yalnızca kiralayarak mı değerlendireceği olacak. İspanyol devinin Arda için planları olduğu, ancak oyuncunun düzenli oynayacağı bir takımla gelişiminin sürmesi gerektiği yönünde değerlendirme yaptığı biliniyor.

Özetle, Bayer Leverkusen’in transfer stratejisinde Nico Paz öncelikli hedef olsa da, bu transferde yaşanacak olası bir çıkmaz, Arda Güler için Bundesliga kapılarını açabilir. Hem Leverkusen hem de oyuncu cephesi için bu ihtimal, gelişime açık ve kazan-kazan modeliyle ilerleyebilecek bir seçenek olarak dikkat çekiyor.