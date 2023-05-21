Alman iş adamı Marcus Schon Bayern Münih’in Cristiano Ronaldo’yu istemesi halinde bu transferi finanse edebileceğini söyledi.

Bundesliga’nın 33. Hafta maçında sahasında konuk ettiği Leipzig’e 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Bayern Münih’te transfer harekatı erken başladı.

Bavyera eyaletinde yayım yapan Abendzeitung adlı gazeteye göre iş adamı Marcus Schon, Alman ekibine Cristiano Ronaldo transferinin maliyetini karşılaşma sözü verdi.

Ronaldo’nun transferi için gerekli olan bonservis bedelini ya da Ronaldo’nun maaşını ödeyebileceklerini belirten Schon, buna karşılık şirketinin Ronaldo formalarının satışından pay talep edebileceğini belirtti.

Gerçeklikten uzak görünüyor

Bayern’in bu teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu olsa da Ronaldo’nun Al-Nassr’da kazandığı astronomik ücret bu tuhaf teklifi gerçekçilikten uzaklaştırıyor.

Suudi Arabistan’da mutsuz olduğu yönündeki iddialara rağmen son dönemde takımının başarısına odaklanan ve Al-Nassr’ın sezonu şampiyonlukla tamamlayabilmesi için elinden geleni yapan Messi’nin adı Suudi Arabistan’a transfer olmadan önce de Bayern ile anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Avrupa’daki hemen her büyük takımın gündemine gelen Ronaldo, Dünya Kupası sonrasında Al-Nassr’a katılmıştı.